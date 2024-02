Musei gratis, spettacoli e mostre: il ricco weekend di Venezia e provincia

Musei gratis, spettacoli e mostre: sarà un altro fine settimana ricco di appuntamenti da non perdere, quello del 17 e 18 febbraio 2024, anticipato da venerdì 16. Come di consueto, vi segnaliamo i principali: in questa pagina è possibile trovare il prospetto completo di tutti gli eventi del weekend.

Musei civici gratis

Ritorna "Musei in Festa", l'iniziativa promossa dal Comune di Venezia e dalla Fondazione Musei Civici di Venezia che propone alcune giornate di ingresso gratuite nei Musei civici veneziani per i residenti nei 44 Comuni della Città Metropolitana e nel Comune di Mogliano Veneto. Il prossimo appuntamento in programma è per domenica 18 febbraio 2024 (DETTAGLI).

Spettacolo di Massimo Lopez e Tullio Solenghi

Massimo Lopez e Tullio Solenghi, interpreti ed autori di Dove eravamo rimasti, sbarcano al Teatro Toniolo dal 16 al 18 febbraio per tre serate divertenti e scoppiettanti. Il nuovo spettacolo proporrà numeri/sketch/brani musicali/contributi video, con alcuni picchi di comicità (DETTAGLI).

Colazione con Ginevra Lamberti

Sabato 17 febbraio, alle ore 10.30 nell’atrio al piano terra del Centro Candiani, si inaugurerà il nuovo appuntamento mensile di "Colazione con l’autrice" e a dare il via alla rassegna sarà la scrittrice Ginevra Lamberti con il suo ultimo libro "Il pozzo vale più del tempo" (DETTAGLI).

Musile di Piave festeggia San Valentino

Sette giorni di festa tra storia, tradizioni, cultura e divertimento: Musile di Piave si appresta a rendere omaggio al Santo Patrono, San Valentino, con una serie di appuntamenti imperdibili non solo per i residenti ma anche per i cittadini delle località limitrofe. La città si veste a festa per la propria ricorrenza, celebrando con forza il mondo del wedding (DETTAGLI).

Spettacolo di Francesca Esposito

Si ritorna a ridere di gusto con la stand up comedy al Teatro a l’Avogaria di Venezia: sabato 17 febbraio 2024 l’appuntamento è con l’attrice Francesca Esposito e la pièce teatrale “Pensavo meglio”. Lo spettacolo porta in scena con sapiente ironia e una comicità mai banale, la narrazione di una maternità improvvisa (DETTAGLI).

Spettacoli per bambini

Tre spettacoli dedicati ai bambini e alle loro famiglie: domenica 18 febbraio i palcoscenici del Teatro Momo e dell'auditorium del Centro Culturale Candiani aprono le porte ai piccoli spettatori con "Cenerentola across the universe" e "Giardini di plastica" (DETTAGLI); al Teatro di Mirano, invece, andrà in scena "Sogni. Arlecchino e la bambina dei fiammiferi" (DETTAGLI).

Mostra "L’Asse del Tempo"

L’appuntamento che inaugura le celebrazioni per i 700 anni della morte di Marco Polo è al museo di Palazzo Mocenigo con "L’Asse del Tempo: Tessuti per l'Abbigliamento in Seta di Suzhou". Un’occasione per comparare lo stile dell’abbigliamento durante la Repubblica Serenissima con quello delle principali dinastie regnanti nell’antico impero cinese (DETTAGLI).

Mostra su Duchamp

Fino al 18 marzo 2024 la Collezione Peggy Guggenheim presenta l’attesa mostra Marcel Duchamp e la seduzione della copia, la prima, grande personale che il museo veneziano dedica a uno tra gli artisti più influenti e innovativi del Novecento (DETTAGLI).

Mostra su Dino Buzzati, pop art e Venezia

Fino al 25 febbraio 2024 al Centro Candiani prende vita la mostra "Buzzati, Venezia e la pop art", un evento unico che esplora la connessione affascinante tra il celebre scrittore Dino Buzzati, la città di Venezia e il movimento artistico della pop art (DETTAGLI).

Mostra "Il ritratto veneziano dell’Ottocento"

Un secolo di grande storia e di grande pittura, di profonde trasformazioni sociali, politiche, economiche. Un secolo da riscoprire nei volti e nelle opere dei suoi protagonisti con la mostra Il ritratto veneziano dell’Ottocento, a Ca’ Pesaro - Galleria Internazionale d’Arte Moderna fino al 1° aprile 2024 (DETTAGLI).

Mostra su David Seymour

È a David ‘Chim’ Seymour che il Museo di Palazzo Grimani dedica, fino al 17 marzo 2024, il secondo appuntamento con i maggiori protagonisti della fotografia internazionale del Novecento e che hanno, nella loro carriera, scelto di interpretare quell’unicum che è rappresentato da Venezia (DETTAGLI).