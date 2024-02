Al Candiani una colazione con la scrittrice Ginevra Lamberti

Sabato 17 febbraio, alle ore 10.30 nell’atrio al piano terra del Centro Candiani del Settore Cultura del Comune di Venezia, si inaugura il nuovo appuntamento mensile di "Colazione con l’autrice", all’interno della rassegna "Ad alta voce – racconti di parole e di chi le ha scritte", organizzata da Centro Candiani e da Mondadori Bookstore Mestre, in collaborazione con Voci di Carta.

Il nuovo ciclo prevede letture e conversazioni con autrici che presenteranno le loro opere più nuove: il 17 febbraio darà il via alla rassegna Ginevra Lamberti con "Il pozzo vale più del tempo", seguita sabato 9 marzo Giorgia Sallusti con "A Tokyo con Murakami" e il 6 aprile da Federica Manzon con "Alma". Tutti gli incontri sono a ingresso libero. Per i partecipanti all’evento è previsto un dolce omaggio per accompagnare l’ascolto della presentazione.

Ginevra Lamberti, sabato 17 febbraio, racconterà il suo ultimo romanzo, appena edito da Marsilio, "Il pozzo vale più del tempo". L’autrice di Vittorio Veneto racconta l’incontro di Dalia, una bambina di otto anni, e Fioranna, un’anziana signora, insegnante in pensione. La loro storia si svolge in un mondo a metà tra leggenda e collasso climatico, in cui il Veneto diventa un Far West e la laguna non esiste ormai più.

L'autrice è nata nel 1985 e vive tra Roma e Vittorio Veneto. Dopo "La questione più che altro", uscito nel 2015 per Nottetempo, con Marsilio ha pubblicato "Perché comincio dalla fine" (2019, premio Mondello 2020) e "Tutti dormono nella valle" (2022). I suoi romanzi sono stati tradotti in Germania, Cina, Francia, Regno Unito e Brasile. È anche editorialista.