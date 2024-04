Nel weekend: Noale in fiore, TEDxVenezia, sport e carri allegorici

Noale in fiore, TEDxVenezia, sport, carri allegorici e tanti altri eventi: sarà un altro fine settimana ricco di appuntamenti da non perdere, quello del 13 e 14 aprile 2024, anticipato da venerdì 12. Come di consueto, vi segnaliamo i principali: in questa pagina è possibile trovare il prospetto completo di tutte le iniziative del weekend.

Noale in fiore

La tradizionale mostra mercato è in programma domenica 14 aprile. Un evento dedicato al florovivaismo che sarà affiancato anche da musica, arte e intrattenimento per tutte le famiglie: saranno oltre 160 gli espositori, dislocati tra le due piazze, compresi artigiani e hobbisti che daranno vita ad un mercatino della creatività (DETTAGLI).

Su e Zo per i Ponti

La nuova edizione di "Su e Zo per i Ponti" è in programma il 14 aprile: il ricavato della passeggiata sarà devoluto alle missioni salesiane in Terra Santa. Due i tracciati previsti: quello completo, che prende il via e arriva a Piazza San Marco, e il percorso breve pensato per le scolaresche (DETTAGLI).

TEDxVenezia

"Balancing Act": questo il titolo della prima grande conferenza organizzata da TEDxVenezia che si terrà domenica 14 aprile al Venezia Terminal Passeggeri del Tronchetto. Una giornata di talk e workshop per esplorare il tema dell'equilibrio nella dimensione individuale ma anche nel contesto collettivo e sociale (DETTAGLI).

Sfilata di carri allegorici

Musica, animazione, giostre, stand gastronomici e mercatini: domenica 14 aprile a Campalto si recupera la tradizionale sfilata di carri allegorici, sospesa per maltempo durante il Carnevale di Venezia. La sfilata partirà alle ore 15.30. Previsti oltre 2 chilometri di percorso (DETTAGLI).

Circo Patuf

La compagnia italo-argentina Circo Patuf arriva per la prima volta a Spinea: dal 12 al 21 aprile, nel campo della parrocchia dei Ss. Vito e Modesto, in piazza Marconi, metterà in scena lo spettacolo "#378": una fusione fra circo e teatro, un’ora di spensieratezza, tra gag comiche e performance artistiche (DETTAGLI).

Venezia International Photo Festival

VIP Venezia International Photo Festival, il festival internazionale dedicato alla formazione fotografica, ritorna sull’Isola di San Servolo con la sua quinta edizione, dal 12 al 15 aprile 2024, portando a Venezia i grandi “maestri” della fotografia. Tra gli ospiti anche Steve McCurry (DETTAGLI).

Festival "Calma piatta"

Incontri divulgativi pubblici, spettacoli teatrali, cinema, arte e laboratori: dal 10 al 14 aprile prende il via a Bibione il primo festival dedicato al mare in occasione della Giornata nazionale del mare, che ricade annualmente l’11 aprile. Domenica 14 aprile è prevista un’intera giornata di attività al faro (DETTAGLI).

Live painting a M9

Proseguono i live painting sui muri esterni di M9 – Museo del ’900, l’iniziativa parallela alla mostra Banksy. Painting Walls: sabato 13 aprile si terrà il sesto appuntamento e il protagonista sarà Oste, writer di Mestre che si esibirà dalle 10 alle 19; l’opera sarà visibile per la settimana successiva fino alla prossima esibizione di sabato 20 aprile (DETTAGLI).

Concerto dell'organista Andreas Fischer

Il duomo di San Lorenzo ospiterà domenica 14 aprile, alle 16.30, Andreas Fischer, direttore musicale ed organista del duomo di santa Caterina ad Amburgo, per un concerto con l'organo a canne Gaetano Callido opus 378 della chiesa di Piazza Ferretto (DETTAGLI).

Mostra su Marco Polo

La mostra in programma dal 6 aprile al 29 settembre 2024 a Palazzo Ducale, organizzata nell’anno in cui ricorrono i 700 anni dalla morte di Marco Polo, è un omaggio all’uomo ma soprattutto rappresenta la volontà di condividere le suggestioni da lui stesso raccontate nell’opera letteraria Il Milione (DETTAGLI).

Mostra di Helmut Newton

Helmut Newton sbarca a Venezia con la più completa esposizione di opere che ripercorrono la sua intera vita umana e lavorativa. La retrospettiva Helmut Newton. Legacy è in programma alle Stanze della Fotografia, presso l'isola di San Giorgio Maggiore, dal 28 marzo al 24 novembre 2024 (DETTAGLI).

Mostra su Jean Cocteau

L’eclettico Jean Cocteau (1889–1963) è il primo protagonista del programma espositivo 2024 della Collezione Peggy Guggenheim di Venezia. L'opera di Cocteau, figura di spicco della scena artistica internazionale del XX secolo, è proposta nella più esaustiva retrospettiva mai realizzata in Italia a lui dedicata (DETTAGLI).

Mostra su Banksy

Banksy. Painting Walls è la mostra al Museo M9 di Mestre che offre la possibilità di addentrarsi nell’immaginario artistico di un autore attivo da oltre un ventennio nella scena culturale mondiale. Fulcro dell’esposizione saranno tre muri originali dell’artista britannico (DETTAGLI).