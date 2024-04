Al Duomo di Mestre il concerto dell'organista Andreas Fischer

Il duomo di San Lorenzo ospiterà domenica 14 aprile, alle 16.30, Andreas Fischer, direttore musicale ed organista del duomo di santa Caterina ad Amburgo, per un concerto con l'organo a canne Gaetano Callido opus 378 della chiesa di Piazza Ferretto.

Fischer non è solo un notissimo musicista di chiesa, ma anche il promotore della ricostruzione dell’organo a canne della città anseatica suonato da Johann Sebastian Bach, costruito nell'arco di circa duecento anni e in gran parte distrutto nel 1943. Inaugurato nel 2013, il nuovo organo conta circa 4.500 canne in 61 registri: la più piccola misura un centimetro, la più grande più di dieci metri.

Il repertorio di musica barocca di Fischer si incentra principalmente su Bach, ma verranno eseguite anche composizioni di Heinrich Scheidemann, Girolamo Frescobaldi, Jan Pieterszoon Sweelinck e Georg Muffat. L’ingresso al concerto è su invito da richiedere per email a segreteria@amicidellamusicadimestre.it oppure da ritirare presso la libreria “San Michele” in via Poerio.