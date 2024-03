Nel weekend: recupero delle sfilate di carri allegorici, feste irlandesi e spettacoli

Sfilata di carri allegorici, feste irlandesi e spettacoli: sarà un altro fine settimana ricco di appuntamenti da non perdere, quello del 16 e 17 marzo 2024, anticipato da venerdì 15. Come di consueto, vi segnaliamo i principali: in questa pagina è possibile trovare il prospetto completo di tutti gli eventi del weekend.

Sfilata di carri allegorici

Sabato 16 marzo, a Marghera, si recupera la sfilata di carri allegorici del Carnevale di Venezia. L’appuntamento è per le 15 con la sfilata di carri e figuranti in maschera, che inizierà da via Fratelli Bandiera Bassa e percorrerà le vie cittadine di Marghera, passando per piazza Mercato e piazza Municipio (DETTAGLI).

Irlanda in festa

Torna "Irlanda in festa", evento che ha superato vari record di presenze, diventando la più importante manifestazione di cultura irlandese organizzata in Europa in occasione del St. Patrick’s Day. L'appuntamento è a Forte Marghera, dal 15 al 17 e dal 22 al 24 marzo. Non mancherà musica, buona cucina irlandese e birra (DETTAGLI).

Apertura del sito archeologico di Bibione

Gli archeologi delle università di Regensburg e di Padova organizzano per sabato prossimo 16 marzo un'apertura straordinaria al pubblico del sito della villa romana di Mutteron dei Frati. Le persone che vorranno godere di un’anteprima delle ultime scoperte archeologiche potranno accedere all’area insieme al gruppo di lavoro che indaga i resti della villa (DETTAGLI).

Spettacolo di Katia Follesa e Angelo Pisani

Katia Follesa e Angelo Pisani tornano al Teatro Toniolo di Mestre per presentare il loro nuovo spettacolo Ti posso spiegare: doppia replica venerdì 15 e sabato 16 marzo, alle ore 21.00, per ridere e divertirsi con le incredibili dinamiche che si creano tra uomo e donna quando si tratta di organizzare un matrimonio (DETTAGLI).

Spettacolo di Luca Ravenna

Il nuovo tour Red Sox - Uno spettacolo comico di Luca Ravenna, prodotto e distribuito da Trident Music, farà tappa al Teatro Corso di Mestre il prossimo 16 marzo. Lo how, che ha un importante contributo dalla cultura americana e dalla tradizione statunitense, rappresenta il grande ritorno sui palchi di Luca Ravenna a distanza di quasi un anno (DETTAGLI).

Concerto di Salvador Sobral

Nuovo imperdibile appuntamento per Candiani Groove: domenica 17 marzo, alle ore 18.30, arriva al centro culturale mestrino Salvador Sobral, il cantante che ha stregato pubblico e giuria dell’Eurovision Song Contest 2017, conquistando tutti e facendolo balzare il suo nome in primo piano nel panorama musicale europeo (DETTAGLI).

Spettacoli per bambini

Al Teatrino Groggia e al Teatro Momo, domenica 17 marzo, due spettacoli per i più piccoli: sul palco del primo andrà in scena l’ultimo appuntamento delle 'prime esperienze teatrali' della compagnia di Bergamo Teatro Prova con "Elle". Al Momo, invece, a intrattenere sarà "Esercizi di fantastica" (DETTAGLI).

Mostra su Banksy

Banksy. Painting Walls è la mostra al Museo M9 di Mestre che offre la possibilità di addentrarsi nell’immaginario artistico di un autore attivo da oltre un ventennio nella scena culturale mondiale. Fulcro dell’esposizione saranno tre muri originali dell’artista britannico (DETTAGLI).

Mostra sull'incisione rinascimentale

Fino al 3 giugno a Ca’ Rezzonico – Museo del Settecento Veneziano apre al pubblico Rinascimento in bianco e nero. L’arte dell’incisione a Venezia, una mostra propone oltre 180 capolavori grafici firmati da Andrea Mantegna, Albrecht Dürer, Jacopo de’ Barbari, Tiziano e molti altri (DETTAGLI).

Mostra "Altino prima di Venezia"

La mostra "Altino prima di Venezia" approda a Venezia nella sede della Scuola Grande di San Teodoro a San Salvador. L’esposizione propone la ricostruzione ideale di Altinum, la città romana progenitrice di Venezia, attraverso pannelli, fotografie, video, plastici in 3D, linguaggi multimediali e tecnologie avanzate (DETTAGLI).

Mostra del pittore Toni Fontanella

La Fondazione Bevilacqua La Masa presenta, presso lo spazio di Palazzetto Tito di Venezia, una mostra personale di dipinti di Toni Fontanella, autentico maestro della pittura lagunare: una ricca e selezionata raccolta dei lavori dell’artista (DETTAGLI).