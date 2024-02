"I luoghi dell’anima" del pittore lagunare Toni Fontanella in mostra al Palazzetto Tito

La Istituzione Fondazione Bevilacqua La masa presenta, presso lo spazio di Palazzetto Tito di Venezia, una mostra personale di dipinti di Toni Fontanella (1915-2014), autentico maestro della pittura lagunare. Dopo la grande mostra realizzata nel 2015 nelle Sale del Centro Culturale Candiani e a dieci anni dalla morte, l’Istituzione Bevilacqua La Masa ospita l’esposizione di una ricca e selezionata raccolta dei lavori dell’artista, curata da Stefano Cecchetto e Luca Fontanella. Saranno esposti numerosi dipinti, molti ancora inediti, che rappresentano i luoghi di affezione dove il pittore prendeva ispirazione per le sue opere.

Intitolata “I luoghi dell’anima. Opere 1932-2000”, la mostra intende mettere in evidenza il percorso di Toni Fontanella e si rivela quindi come un ‘viatico’ dentro al paesaggio lagunare che tanto ha contribuito a influenzare lo stato d’animo dell’artista. Con la presentazione critica di Stefano Cecchetto, l’evento segna l’occasione, forse ultima, di presentare in prossimita? dei luoghi della nascita (i Tolentini) e della formazione artistica (i Carmini) il suo percorso creativo.

Il tema del paesaggio e della natura morta sono sempre stati la cifra distintiva di Toni Fontanella, con una costante figurativa in quanto l’artista intende comunicare e rendere partecipe lo spettatore delle proprie passioni. Queste apparizioni, che l’artista riprende dal vero, sono il frutto di una realta? apparente che affiora negli schemi di strutture liquide e nello stesso tempo materiche, dove l’intimita? raccolta della visione prende for- ma nel pacato sentimento del colore. Un modello ‘costruttivo’ che Fontanella applica anche nella scelta dei cromatismi, ricchi di sfumature interattive tra il segno e il colore, e anche in questo campo e? facile riscontrare una precisa volonta? dell’artista a intraprendere un’indagine cromatica sempre piu? orientata ai canoni estetici della percezione visiva.