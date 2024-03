Il 16 marzo si recupera la sfilata dei carri a Marghera

Sabato 16 marzo a Marghera si recupera la sfilata di carri allegorici del Carnevale di Venezia, promosso dal Comune di Venezia insieme a Vela spa.

L’appuntamento è per le 15 con la sfilata di carri e figuranti in maschera, che inizierà da via Fratelli Bandiera Bassa e percorrerà le vie cittadine di Marghera, passando per piazza Mercato e piazza Municipio. La sfilata, che vedrà la presenza di 13 carri mascherati per un totale di più di 800 figuranti e sarà trasmessa sulle frequenze di Radio Bruno, è a cura dell’associazione Eventi 2000 e sarà animata dalla musica e dalle coreografie del gruppo Bloko Intestinhao con una trentina di percussionisti.

I partecipanti: il carro di ABC di Marghera, a tema “Paw Patrol a canestro”, il “Pinocchio” della Proloco Sant’Angelo e “Gli Aristomatti” dell’associazione Luna d’Agosto; il Gruppo Simpatia Musestre con il carro a tema “Venezia… magic destination” e quello di Quei de Quarto, che con “Va’ dove ti porta la musica” faranno viaggiare nel tempo e ballare al ritmo dei più grandi successi musicali. Il gruppo Giovani di San Giorgio in Brenta porterà “L’era tropicale”, mentre gli Amici di Rio San Martino con la Proloco di Scorzè faranno sfilare lungo le strade della terraferma veneziana le divinità greche con il carro dal titolo “La dea bendata e gli amici dell’Olimpo”.

Ad animare le strade di Marghera anche gli Amici di Via Colombo, di Jesolo, con “Il coraggio di saper sognare”; seguirà poi “il “Coniglio di Dese”, realizzato dal Gruppo Giovani Dese. E poi "Alice in Wonderland" degli Amissi del Zio, “Uno spettacolo di Carnevale” della Parrocchia di Santa Maria di Piave, “La nuova primavera del mondo” degli Amici di Merlengo e “Luci e ombre” dell’associazione Regaliamo un sorriso di Grantorto, che farà volare grazie a mille ali luminose. Ad annunciarli la voce di Chiara Perale, presentatrice di eventi.