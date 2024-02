Nel weekend si celebra il Carnevale con spettacoli ed eventi diffusi sul territorio

Proseguono le celebrazioni del Carnevale di Venezia 2024 con un grande spettacolo all'Arsenale, eventi diffusi sul territorio e sfilate di carri allegorici: sarà un altro fine settimana ricco di appuntamenti da non perdere, quello del 3 e 4 febbraio 2024, anticipato da venerdì 2. Come di consueto, vi segnaliamo i principali: in questa pagina è possibile trovare il prospetto completo di tutti gli eventi del weekend.

Spettacolo di Carnevale all'Arsenale

L’Arsenale di Venezia torna ad essere protagonista di uno straordinario ed emozionante spettacolo sull’acqua, che per l’edizione 2024 del Carnevale farà rivivere i colori, i suoni e le atmosfere di Marco Polo e del suo viaggio ad Oriente. “Terra Incognita. Il mirabolante viaggio di Marco” è il Water Show che inizierà venerdì 2 febbraio (DETTAGLI).

Carnevale diffuso

La nuova edizione del Carnevale sarà tutta dedicata al tema del viaggio, sulle tracce del percorso che il giovane Marco Polo intraprese alla scoperta di nuove meraviglie. Dal 27 gennaio al 13 febbraio torna il "Venice Carnival Street Show" con spettacoli diffusi in campi, piazze, calli e strade della città (DETTAGLI).

Festa delle Marie

Non c'è Carnevale di Venezia senza la Festa delle Marie. A dare inizio all'appuntamento sarà il corteo acqueo che farà sfilare le 12 fortunate ragazze selezionate lungo il Canal Grande sabato 3 febbraio 2024. E come da tradizione, il secondo sabato di Carnevale, le Marie verranno ufficialmente presentate al pubblico presente in Piazza San Marco (DETTAGLI).

Arsenale Carnival Experience

La location più attesa dai giovani torna ad animare le notti del Carnevale di Venezia alle Tese dell’Arsenale. "Arsenale Carnival Experience" è il polo notturno del divertimento gestito da Molocinque in collaborazione con Vela. La serata di apertura è prevista per sabato 3 febbraio alle 22.00 (DETTAGLI).

Carneval de Casteo

Il Carnevale di Venezia torna anche a Castello con un ricco di programma di eventi e iniziative, da sabato 27 gennaio fino a martedì 13 febbraio. Ci sarà spazio per spettacoli teatrali, animazioni e divertimento per bambini (DETTAGLI).

Sfilata di carri allegorici

I carri allegorici arrivano a Chirignago per il Carnevale 2024. Un appuntamento di divertimento e intrattenimento per grandi e piccini che si svolgerà dalle 14 alle 18 di domenica 4 febbraio 2024, in Piazza San Giorgio. Un pomeriggio di festa con spettacoli, animazione e musica per tutte le età (DETTAGLI).

Carnevale dei bambini

Teatro, musica e arte per una due giorni all'insegna del divertimento: è "Menomale, è arrivato Carnevale", il Festival dei Bambini in programma sabato 3 e domenica 4 febbraio al Teatro Aurora di Marghera. Nel corso dell'evento saranno proposte attività laboratoriali a cura di operatori esperti e professionisti (DETTAGLI).

Carnevale dei Ragazzi

Torna il Carnevale dei Ragazzi di Ceggia, una delle manifestazioni più attese dell’anno, che prevede, anche nel 2024, tre sfilate. La prima occasione per vedere i carri sfilare sarà domenica 4 febbraio, con la parata in notturna, a partire dalle 18.30 (DETTAGLI).

Danza sul ghiaccio

Va in scena a Mestre la speciale anticipazione della prossima edizione della Biennale Danza: dall'1 all'11 febbraio, il pattinodromo Arcobaleno del parco Albanese-Bissuola ospita lo spettacolo Murmuration, della compagnia canadese Le Patin Libre: uno show ipnotico in cui i 15 danzatori eseguiranno complesse dinamiche di movimento in perfetto sincrono (DETTAGLI).

Piste di pattinaggio sul ghiaccio

Anche nei prossimi giorni grandi e piccini potranno pattinare sul ghiaccio nelle piste allestite, come da tradizione, in Campo San Polo a Venezia (DETTAGLI), in Piazza Ferretto a Mestre (DETTAGLI) e in Piazza Mercato a Marghera (DETTAGLI).

Spettacolo "Clitennestra"

Dopo il successo padovano, anche al Teatro Goldoni il sipario si alza sul mito classico. Dal 1° febbraio, alle ore 20.30, Isabella Ragonese porta in scena Clitennestra. A partire da La casa dei nomi di Colm Tóibín, torna una delle tragedie classiche più rappresentate di sempre, grazie all’adattamento di Roberto Andò, che ne cura anche la regia (DETTAGLI).

Concerto delle voci bulgare

Ritorna in Italia Le Mystere des Voix Bulgares, il coro femminile famoso in tutto il mondo che intreccia le tradizioni musicali bulgare con la contemporaneità. L’ensemble vocale, vincitore di un Grammy Award e con 70 anni di storia, sarà al Teatro Malibran di Venezia il 3 febbraio 2024, con un nuovo, magico spettacolo (DETTAGLI).

Concerto della band ungherese Söndörgő

Il secondo appuntamento di Candiani Groove si terrà domenica 4 febbraio, alle ore 18.30, con il gruppo ungherese Söndörgő, una delle band più entusiasmanti, innovative e di successo sulla scena internazionale della world music, caratterizzata dalla natura primordiale della musica tradizionale (DETTAGLI).