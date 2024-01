Al Teatro Aurora di Marghera si festeggia il Carnevale con il Festival dei Bambini

Teatro, musica e arte per una due giorni all'insegna del divertimento: è "Menomale, è arrivato Carnevale", il Festival dei Bambini, organizzato dall'associazione Atto Gentile e inserito nel palinsesto de "Le Città in Festa", in programma sabato 3 e domenica 4 febbraio al Teatro Aurora di Marghera.

«Sarà un’occasione preziosa di apertura e di uscita sul territorio – spiegano gli organizzatori – di espansione dello spazio e del tempo del teatro, nell’ottica di nutrire sempre di più il dialogo e quello che può nascere dall’approfondimento dei legami con le persone».

Nel corso della due giorni di festival saranno proposte attività laboratoriali a cura di operatori esperti e professionisti. Alle ore 18 di domenica 4 febbraio è prevista la chiusura dell'iniziativa con un flash mob all'interno del teatro, come momento finale partecipato in cui tutti sono invitati e coinvolti, anche con i propri strumenti musicali. La sequenza coreografica per la passeggiata creativa sarà disponibile e visionabile qualche giorno prima dell’evento. Sempre domenica, dalle 15 alle 18, le allieve dell’istituto Berna, settore estetica, saranno a disposizione dei più piccoli per un trucco a tema carnevale.

«Teatro, musica, arte – dichiarano l'assessore alla Coesione sociale, Simone Venturini, e il presidente della Municipalità di Marghera, Teodoro Marolo – questa due giorni di festival aiuterà i bambini a esprimersi a 360 gradi, sviluppando la loro creatività. Del resto il Carnevale è il periodo dell'anno per antonomasia durante il quale si rompono gli schemi e questa bellissima iniziativa va proprio in questa direzione, facendo comunità in modo innovativo».

La partecipazione a tutte le attività è libera e gratuita. In entrambi i giorni del festival, inoltre, sarà offerta una merenda carnevalesca. I bambini dovranno essere accompagnati da un adulto di riferimento che potrà scegliere di partecipare o meno alle attività proposte.