Nel weekend: festival degli aquiloni, spettacoli e mostre

Festival degli aquiloni, spettacoli e mostre: sarà un altro fine settimana ricco di appuntamenti da non perdere, quello del 6 e 7 aprile 2024, anticipato da venerdì 5. Come di consueto, vi segnaliamo i principali: in questa pagina è possibile trovare il prospetto completo di tutti gli eventi del weekend.

Festival degli aquiloni

Una grande festa tra le nuvole. Il cielo di Jesolo torna a colorarsi anche quest’anno grazie al "Beach & Kite Festival", divenuto ufficialmente la manifestazione di aquiloni più grande d’Italia. La terza edizione si svolgerà nell’arco di tre giornate: da venerdì 5 a domenica 7 aprile 2024 (DETTAGLI).

Spettacolo con Claudio Bisio

Claudio Bisio porta in scena, giovedì 4 aprile al Teatro Goldoni di Venezia, La mia vita raccontata male, diretto da Giorgio Gallione. Un sodalizio artistico di lunga durata che, questa volta, attinge dall'enorme e variegato patrimonio letterario di Francesco Piccolo (DETTAGLI).

Spettacolo con Lunetta Savino

Venerdì 5 aprile sale sul palco del teatro Toniolo Lunetta Savino con lo spettacolo La Madre, di Florian Zeller per la regia di Marcello Cotugno, nel quale verrà indagato il tema dell’amore materno e le possibili derive patologiche a cui può condurre (DETTAGLI).

Spettacolo di Natalino Balasso

Domenica 7 aprile, alle ore 18.00 al Teatro Corso, Natalino Balasso porta a Mestre lo spettacolo Balasso fa Ruzante. L'attore e comico riscrive infatti l’opera di Angelo Beolco, drammaturgo e scrittore veneto del Cinquecento noto come il Ruzante, in un nuovo testo teatrale frutto di una raffinata ricerca linguistica (DETTAGLI).

Spettacolo di Marco e Pippo

Venerdì 5 e sabato 6 aprile sbarca a Chioggia la travolgente comicità del trio comico Marco e Pippo che porterà in scena al Teatro Don Bosco il loro nuovo spettacolo dal titolo Avantintrio. Nello spettacolo non mancheranno gli storici personaggi che sono entrati nel cuore del pubblico da molti anni (DETTAGLI).

Incontro con la scrittrice Federica Manzon

Al via, nell’atrio al piano terra del Centro Candiani, il nuovo appuntamento mensile di "Colazione con l’autrice". Protagonista sabato 6 aprile, alle ore 10.30, sarà la scrittrice Federica Manzon con "Alma", un romanzo dove l’identità, la memoria e la Storia – personale, familiare, dei paesi – si cercano e si sfuggono continuamente (DETTAGLI).

Incontro con Mattia Berto

Sabato 6 aprile, alle 18.00, l'appuntamento nella sede veneziana di Emergency con “Fuori i sacchi! Era un sacco di caffè ora è un’opera d’arte”: il disallestimento della mostra “The Game” diventa un happening con Mattia Berto, regista, attore, mattatore e con i performer del Teatro di Cittadinanza (DETTAGLI).

Concerto di Adrien Brandeis

Per la rassegna Jazz&, alle Sale Apollinee del Teatro La Fenice, sabato 6 aprile alle ore 19.30, Adrien Brandeis, pianista e compositore francese, rende omaggio al Messico con il suo terzo album “Siempre más allá” (Sempre oltre): un jazz colorato e ricco di sfumature, con influenze di musica classica e latina (DETTAGLI).

Mostra di Helmut Newton

Helmut Newton sbarca a Venezia con la più completa esposizione di opere che ripercorrono la sua intera vita umana e lavorativa. La retrospettiva Helmut Newton. Legacy è in programma alle Stanze della Fotografia, presso l'isola di San Giorgio Maggiore, dal 28 marzo al 24 novembre 2024 (DETTAGLI).

Mostra "Affinità Elettive"

A Venezia è stata inaugurata la mostra Affinità Elettive, allestita fino al 23 giugno 2024 alle Gallerie dell'Accademia e alla Casa dei Tre Oci. Esposte più di 40 straordinarie opere di Picasso, Matisse, Klee, Giacometti e Cézanne, che dialogheranno con Giorgione, Sebastiano Ricci, Pietro Longhi, Giambattista Tiepolo e Canova (DETTAGLI).

Mostra su Banksy

Banksy. Painting Walls è la mostra al Museo M9 di Mestre che offre la possibilità di addentrarsi nell’immaginario artistico di un autore attivo da oltre un ventennio nella scena culturale mondiale. Fulcro dell’esposizione saranno tre muri originali dell’artista britannico (DETTAGLI).

Mostra sull'incisione rinascimentale

Fino al 3 giugno a Ca’ Rezzonico – Museo del Settecento Veneziano apre al pubblico Rinascimento in bianco e nero. L’arte dell’incisione a Venezia, una mostra propone oltre 180 capolavori grafici firmati da Andrea Mantegna, Albrecht Dürer, Jacopo de’ Barbari, Tiziano e molti altri (DETTAGLI).