Marco e Pippo pronti a divertire il pubblico al Teatro Don Bosco di Chioggia

Venerdì 5 e sabato 6 aprile sbarca a Chioggia la travolgente comicità del trio comico Marco e Pippo che porterà in scena al Teatro Don Bosco il loro nuovo spettacolo dal titolo Avantintrio, un evento in collaborazione con il Comune di Chioggia e la Pro Loco.

«Avantintrio – racconta Gaetano Ruocco Guadagno – è un gioco di parole che non solo rafforza ulteriormente la nostra identità di un unico essere comico a tre teste, ma allo stesso tempo richiama e racconta il concetto di movimento».

«Lo spettacolo infatti – aggiunge Filippo Borille – è un nostro viaggio “avanti e indrio” per il Veneto, per raccontare le bellezze e le caratteristiche del nostro territorio anche a chi veneto non è.

«Abbiamo fortemente voluto tornare a Chioggia perché quando nasce un amore, non vedi l’ora di stare insieme – dice Pippo –. Abbiamo avuto modo di approfondire la nostra conoscenza di questa meravigliosa città in occasione dei video realizzati per la promozione del territorio, scoprendone caratteristiche e scorci che non conoscevamo. Tornare qui sarà sempre un piacere».

Come sempre, l’uso della lingua veneta dialettale rappresenta la cifra stilistica del trio: sapientemente usata e amata da Marco e Pippo come caratteristica espressiva di un territorio, concorre a potenziare la natura dei personaggi e viene apprezzata da un pubblico sempre più vasto, anche delle altre regioni d’Italia.

«Per continuare su questa strada e arricchire ulteriormente la nostra folle visione comica della vita, questa volta ci siamo avvalsi della collaborazione autorale di Dario Tajetta, autore di numerosi programmi televisivi di intrattenimento e comici in onda su tutti i principali network italiani» raccontano gli artisti.

«Nello spettacolo non mancheranno gli storici personaggi che sono entrati nel cuore del pubblico da molti anni, ma saranno presentati anche nuovi inediti personaggi che già hanno fatto capolino nel nostro programma podcast Bajiji, il nostro ultimo progetto editoriale dove ci siamo raccontati senza indossare necessariamente le vesti dei nostri personaggi» spiega Marco Zuin.

Il sindaco di Chioggia Mauro Armelao e Riccardo Griguolo, consigliere delegato al Turismo, concludono: «Dopo il grande successo dei quattro video promozionali sulla nostra città per raccontare le bellezze del nostro territorio abbiamo deciso di proporre due serate all’insegna del divertimento e dell’allegria targate Marco e Pippo. Ci ha convinto l’accoglienza e il calore dimostrati dai nostri concittadini durante le riprese a Chioggia. Ci teniamo a sottolineare che la scelta della location non è casuale: il Teatro Don Bosco è un luogo storico della nostra città che amiamo profondamente e che vogliamo vedere sempre attivo e pieno di gente».

Autori eclettici, molto conosciuti anche per i loro video comici, che generano mensilmente oltre 2 milioni di interazioni, Marco e Pippo sono autori ed interpreti dei loro show. La loro avventura artistica nasce nel 2005 con la partecipazione al laboratorio di cabaret “Rakkolta Differenziata”, nato dall’omonimo progetto artistico e trasmissione televisiva a cura di Vasco Mirandola. Dal 2006 ad oggi hanno scritto ed interpretato 18 spettacoli comici.

Marco Zuin, Filippo Borille e Gaetano Rocco Guadagno hanno da sempre portato in scena i loro spettacoli puntando su di uno stile di comicità pulito e mai volgare che unisce italiano e dialetto veneto, acquisendo una sempre crescente approvazione di pubblico e critica. E da allora ad oggi ne ha fatta di strada: dai palchi delle feste di piazza fino al prestigioso Gran Teatro Geox, dove hanno registrato sold-out emozionanti con oltre 5mila spettatori tra il 31 dicembre 2023 e l’1 gennaio 2024.