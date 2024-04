Una domenica di stand gastronomici, luna park e artigianato a Mirano

Mirano si prepara ad accogliere cittadini e visitatori per una giornata dedicata alla promozione del territorio. L'evento, organizzato da Confcommercio del Miranese, giunge alla sua terza edizione e si propone di celebrare la vivacità di questa terra. “Mirano l’isola che non c’è”, in programma per domenica 7 aprile 2024 dalle ore 9 alle 20, vedrà in Piazza Martiri una vasta gamma di attività e tanto intrattenimento. La giornata non sarà solo un'opportunità per fare acquisti e gustare prelibatezze culinarie, ma anche un'occasione per immergersi nelle tradizioni e nelle esperienze culturali uniche di Mirano.

L'evento sarà una festa per gli occhi e per le orecchie di tutti i partecipanti, grazie ad un programma pensato per soddisfare ogni preferenza. Dalle esibizioni musicali che animeranno le strade di Mirano alla presenza del Luna Park, con le sue attrazioni per tutte le età, dai giochi di una volta che richiamano la nostalgia dei tempi passati ai ritrovi per gli appassionati di moto, come le esposizioni del Vespa Club Mirano e della collezione privata Aprilia di Bruno Ragazzo, ci sarà quindi qualcosa di speciale per ogni visitatore.

Saranno inoltre presenti gli artigiani locali che offriranno una vetrina della loro maestria, permettendo ai visitatori di apprezzare il lavoro artigianale, e i negozi a cielo aperto. Inoltre, per gli amanti della musica e del ritmo, Alma Salsera regalerà spettacolari dimostrazioni di ballo latino-americano.

Per le famiglie in cerca di divertimento, Avis Mirano proporrà "Sabbiarelli", un gioco creativo apprezzato da grandi e piccini, che stimolerà la fantasia e la creatività di tutti i partecipanti. Infine, per gli appassionati di motori e di storia dell'automobilismo, l'expo "Ruote nella storia" offrirà un viaggio nel tempo attraverso la esposizione di auto storiche, testimoni di epoche passate e di grandi emozioni.

Per quanto riguarda le esibizioni musicali live suonerà alle ore 12:30 il gruppo DoppiaCoppia, mentre alle 17:30 sarà possibile gustare un’apericena in compagnia di Gianni Scribano.

In merito all'evento, il vicepresidente e delegato di Confcommercio di Mirano Roberto Rossato ha dichiarato: «Mirano, con la sua inconfondibile atmosfera e la sua energia contagiosa, è pronta ad accogliere residenti e visitatori per una giornata indimenticabile. "Mirano l’isola che non c'è", giunta alla sua III edizione è un'opportunità unica per scoprire le meravigliose attività commerciali e apprezzare le ricchezze del nostro territorio».