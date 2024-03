Irlanda in festa: musica, street food e birra a Forte Marghera

Torna Irlanda in festa, evento che ha superato vari record di presenze, diventando la più importante manifestazione di cultura irlandese organizzata in Europa in occasione del St. Patrick’s Day. Sette le città coinvolte, tra queste Mestre. L'appuntamento è a Forte Marghera, dal 15 al 17 e dal 22 al 24 marzo.

Nei giorni di Irlanda in Festa si alterneranno i migliori gruppi di musica folk irlandesi. Come al solito non mancherà la buona cucina irlandese, accompagnata dall'area esterna di street food e da qualche rivisitazione. Protagoniste assolute saranno le birre, che arrivano dalla leggendaria St. James's Gate Brewery di Dublino, il tempio delle birre irlandesi.