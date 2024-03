Al via "Balancing Act", la prima conferenza di TEDxVenezia dedicata al tema dell'equilibrio

"Balancing Act": questo il titolo della prima grande conferenza organizzata da TEDxVenezia che si terra? domenica 14 aprile al Venezia Terminal Passeggeri del Tronchetto. Una giornata di talk e workshop per esplorare il tema dell'equilibrio nella dimensione individuale ma anche nel contesto collettivo e sociale.

Pensato come un viaggio di ricerca e esplorazione, "Balancing Act" sara? un momento di riflessione sul significato di una "giusta misura" nel contesto contemporaneo, che proporra? delle chiavi per affrontare le complessita? del vivere moderno.

L’evento e? realizzato dall'associazione Animare Venezia, gia? organizzatrice negli ultimi cinque anni degli eventi targati TEDxMestre, ed e? stato organizzato in stretto dialogo con il Comune di Venezia, che patrocina l’iniziativa.

«Venezia e? orgogliosa di ospitare questo importante evento che, fin dal titolo, dimostra la sua attualita? – dichiara l'assessore comunale alla Coesione sociale, Simone Venturini – "Avere equilibrio" in questi anni e? un concetto semplice e difficile allo stesso tempo: la modernita? ci mette infatti di fronte a una quantita? spropositata di stimoli e input e diventa cosi? fondamentale avere il controllo di noi stessi. Allo stesso modo amministrare una citta? come Venezia, con le sue peculiarita?, significa trovare un equilibrio tra tante dinamiche e variabili».

Gli ospiti

Gia? annunciati anche alcuni degli ospiti che saliranno sul palco: Alessandro Speccher, formatore e esperto dell’ambiente costruito, Azzurra Rinaldi, direttrice della School of Gender Economics e fondatrice di Equonomics, una societa? che porta l’equita? di genere in aziende e istituzioni, Bianca Maria Cavallini, psicologa del lavoro e presidente di Mindwork, societa? che si occupa di benessere psicologico per le aziende, Davide Piacenza, giornalista e scrittore che affronta temi relativi ai nuovi codici sociali ed al politicamente corretto, Rand Nezha, Manager AI e Data nelle grandi societa? big Tech, Ugo Biggeri, fondatore e poi presidente di Banca Etica, da sempre impegnato nei movimenti per la giustizia sociale e la sostenibilita? ambientale, e Niko e Teo, la coppia di influencer veneziani che sui social raccontano la loro citta?. Sono alcuni dei nomi che saranno ospitati nel corso della giornata, ma che rendono gia? l'idea di un format estremamente variegato e profondo, che intende spaziare con interventi di professionisti esperti attraverso diverse sfaccettature di un tema molto attuale come quello della ricerca di un bilanciamento.

Nelle prossime settimane atteso l'annuncio di tutti gli ospiti e del programma completo della giornata. Saranno previsti diversi momenti di approfondimento, con una serie di workshop che precederanno la conferenza per dare modo al pubblico di esplorare gia? dalla mattina i temi dell'incontro.