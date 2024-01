Musei civici gratis per i residenti nel territorio metropolitano di Venezia

Ritorna "Musei in Festa", l'iniziativa promossa dal Comune di Venezia e dalla Fondazione Musei Civici di Venezia che propone alcune giornate di ingresso gratuite nei Musei civici veneziani per i residenti nei 44 Comuni della Città Metropolitana e nel Comune di Mogliano Veneto. Il prossimo appuntamento in programma è per domenica 18 febbraio 2024.

Ingresso gratuito ai Musei Civici di Venezia

Nelle Giornate dei Musei in Festa i residenti dei 44 comuni della Città Metropolitana di Venezia e di Mogliano Veneto troveranno aperte le porte dei Musei Civici di Venezia, dei musei collegati e delle esposizioni temporanee comprese nel biglietto d’ingresso alle collezioni permanenti. I cittadini dei Comuni compresi potranno accedere gratuitamente a Palazzo Ducale e Museo Correr con il percorso integrato che comprende il Museo Archeologico Nazionale e le Sale Monumentali della Biblioteca Nazionale Marciana, a Ca’ Rezzonico – Museo del Settecento Veneziano, alla Galleria Internazionale d’Arte Moderna a Ca’ Pesaro con il percorso integrato con il Museo d’Arte Orientale di Venezia, al Museo del Vetro di Murano, al Museo di Storia Naturale di Venezia Giancarlo Ligabue, al Museo di Palazzo Mocenigo, al Museo di Palazzo Fortuny, al Museo del Merletto di Burano e a Casa di Carlo Goldoni. Non è richiesta la prenotazione.

«I musei - dichiara il sindaco Luigi Brugnaro - sono importanti centri di apprendimento, sia per gli adulti che per i bambini. Offrono esperienze di visita interattive che stimolano la curiosità e incoraggiano la scoperta. Le giornate gratuite per la città metropolitana e l'estensione degli orari di apertura consentono a un pubblico più ampio di accedere a queste istituzioni, godere delle loro ricchezze culturali e contribuire alla crescita della comunità in cui si trovano».