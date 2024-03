A Venezia Alessandro Zan presenta con Patrick Zaki il suo ultimo libro

Sabato 9 marzo alle ore 15 si terrà, in sala San Leonardo a Venezia, la presentazione del libro E noi splendiamo, invece di Alessandro Zan (Sperling & Kupfer). Insieme all'autore sarà presente anche Patrick Zaki. Introdurrà l'evento Monica Sambo. La giornalista Laura Berlinghieri, invece, lo modererà.

Alessandro Zan è appena rientrato da una missione parlamentare in Egitto che si è recata presso il Valico di Rafah, al confine della Striscia di Gaza, per chiedere un immediato cessate il fuoco e il rilascio di tutti gli ostaggi.

Il libro

Dal sito di Sperling & Kupfer: «Ecco che essi ti insegnano a non splendere. E tu splendi, invece. È da queste parole di Pier Paolo Pasolini che prende le mosse Alessandro Zan per mettere nero su bianco tutto ciò che è successo negli ultimi anni, a partire dal clamoroso affossamento della proposta di legge nota come Ddl Zan. Da quel giorno molto è cambiato, e non in meglio. L'affermarsi di un governo di destra guidato da Giorgia Meloni sembra aver messo una pietra sopra alla lotta per i diritti civili, precipitati all'ultimo posto dell'agenda politica. Tuttavia, questo non è un libro d'odio, di recriminazione o disillusione ma, al contrario, un libro di speranza. Perché se è vero che nel nostro Paese, e in Europa, le tendenze reazionarie sembrano guadagnare terreno giorno dopo giorno, sono tante, sempre di più, le persone che si fanno sentire per reclamare il proprio spazio e il proprio diritto di esistere al pari di chiunque altro. È a loro che Zan vuole dare voce, e lo fa non solo passando in rassegna la situazione dei diritti civili in Italia al tempo di Meloni e parlando di coloro che ogni giorno portano avanti queste battaglie, con un ricordo speciale e inevitabile all'amica Michela Murgia, ma guardando oltre, all'Europa intera, a quella dei diritti che resiste, contrapposta a quella dei nazionalismi e dell'intolleranza».