Insieme con le mascherine del progetto “nascondere o mostrare”

Il progetto “nascondere o mostrare” è un’iniziativa nell’ambito della cooperazione internazionale culturale e educativa, sovvenzionata dalla Fondazione Olandese ‘Fonds Voor Cultuurparticipatie’

(Internationale Samenwerking).



Con un ‘Meet & Greet’ a Trento il 5 e 6 ottobre 2023, nella conferenza “Futuro Presente”, l’artista olandese Gonny Stuut e l’artigiana veneziana Barbara Lizza hanno presentato il progetto che prevede di coinvolgere le scuole di Venezia Bernardo Canal e Zambelli nella creazione di maschere realizzate in carta, durante i mesi di gennaio e febbraio 2024. L’operato di 230 bambini sarà presentato in un incontro il giovedì grasso, 8 febbraio alle ore 09.30 in campo San Giacomo dall’Orio.

La settimana successiva, il 16 febbraio alle ore 10.00, verranno esposte all’Atelier Palazzo Carminati, Istituzione Fondazione Bevilacqua La Masa.



L’obiettivo del progetto è quello di promuovere l’educazione artistica e la creatività attraverso la creazione di maschere contemporanee. Gli studenti delle scuole partecipanti avranno l’opportunità di esplorare diverse tecniche artistiche e materiali per creare maschere uniche e innovative.



La seconda parte del progetto si terrà nei Paesi Bassi a Delft, nel mese di maggio 2024, e coinvolgerà un Istituto Scolastico olandese.