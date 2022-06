Torna il Marghera Estate, e sarà all'insegna della musica: il programma completo

Sarà un Marghera Estate all'insegna della musica quello che animerà piazza Mercato dal 5 al 22 luglio 2022. Saranno tre settimane all'insegna del divertimento, organizzate dal settore Cultura del Comune di Venezia, in collaborazione con Dal Vivo Eventi, alle quali seguirà il consueto appuntamento con il cinema sotto le stelle, nel mese di agosto. Tutti gli spettacoli, con inizio alle ore 21, saranno ad ingresso libero.

Marghera Estate 2022: il programma

Ad inaugurare la kermesse estiva martedì 5 luglio sarà il concerto della GOM, la Giovane Orchestra Metropolitana che da tre anni ha il compito di aprire la tanto manifestazione. Poi si partirà con le cover band: mercoledì 6 luglio ci sarà il tributo agli U2 degli Achtung Babies, mentre giovedì 7 sarà la volta della dedica a Lorenzo Jovanotti con la band Jovanotte; venerdì 8 luglio si alza il volume con il tributo ai Queen con i componenti di QueenMania.

Si riparte poi martedì 12 luglio con il ritorno in piazza de La Fenice che presenta BrassO perà, il programma prevede l'esecuzione di alcune delle più note sinfonie e arie d'opera per Ensemble di Ottoni, mentre mercoledì 13 luglio arriva in piazza il rock degli AC/DC con la tribute band Black; giovedì spazio alla musica italiana di Mina e Battisti, mentre venerdì 15 il protagonista sarà Marco Castelli che con Space Age si esibirà in una miscela di jazz e generi musicali diversi. Martedì 19 luglio sarà il turno dell'Orchestra Ottovolante, a cui seguirà, mercoledì 20 luglio, il concerto di Sir Oliver Skardy, che porterà sul palco il suo ultimo lavoro musicale. Gli ultimi due giorni della kermesse saranno invece dedicati rispettivamente a Michael Jackson e a Zucchero Fornaciari.