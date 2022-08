Sbarca a Venezia una mostra colossale su Tutankhamon e l'Antico Egitto

Mille reperti da ammirare ed esperienze immersive nel metaverso dell'Antico Egitto. Riapre il centro espositivo di Palazzo Zaguri a Venezia con la colossale mostra "Tutankhamon", che aprirà i battenti il 29 ottobre 2022, in occasione del centenario dalla scoperta della tomba del faraone egizio, scomparso a 18 anni nel 1323 a.C.

La mostra sull'Antico Egitto a Venezia

«Sarà un'esposizione di grande valore contenutistico. - anticipano gli organizzatori - Palazzo Zaguri, dopo un periodo di pausa, torna in grande stile con una mostra faraonica, e nuove proposte culturali per ritagliare a Venezia uno spazio dedicato alle grandi mostre tematiche». Un evento culturale internazionale, che vuole uscire dal cliché della mera analisi sui reperti archeologici, arricchendo il percorso espositivo di contenuti storici, aneddoti e curiosità meno noti, oltre a indagini sui misteri mai risolti dell'egittologia, nella convinzione che del faraone Tutankhamon, e delle evidenze che sono emerse dalla sua tomba, negli ultimi 100 anni si sia parlato molto, ma tanto ci sia ancora da scoprire. Una sezione della mostra sarà dedicata a Howard Carter, l’archeologo che scoprì la tomba di Tutankhamon

Per l'amministratore unico di Venice Exhibition Srl, Mauro Rigoni, «dopo aver superato calamità come l'Acqua Granda e la pandemia, finalmente il centro museale di Palazzo Zaguri potrà riprendere le sue attività culturali legate alla città di Venezia portando avanti i suoi obiettivi tra cui: il circuito di grandi mostre tematiche e l'allestimento del museo ufficiale di Casanova». La mostra «con tutta la sua ricchezza e spettacolarità occuperà l’intero palazzo. Allestiremo il più grande evento espositivo temporaneo sul faraone più discusso e famoso della storia egiziana, senza precedenti in Europa. Saranno esposti centinaia di reperti originali, alcuni in anteprima mondiale, grazie alla collaborazione con importanti istituzioni egiziane».

I reperti inizieranno ad arrivare a Venezia a fine settembre, in 5 container, e ci vorranno oltre 60 viaggi in Canal Grande per trasportare con grande cautela sotto stretto controllo di esperti egittologi, fino alla sede espositiva in campo San Maurizio, tutti i delicatissimi reperti che faranno parte del ricco allestimento. L'obiettivo sarà aprire la mostra il 29 ottobre, a pochi giorni dal centenario della scoperta.

La mostra rimarrà a Venezia per qualche mese, e l’obiettivo sarà attrarre gli osservatori internazionali ed offrire al pubblico eterogeneo che frequenta la città galleggiante un evento culturale di alto valore scientifico. Per questi motivi è stato coinvolto nella realizzazione della mostra temporanea un autorevole comitato scientifico. Saranno disponibili visite guidate, per rispondere alle esigenze delle scolaresche di ogni ordine e grado. Non mancherà infine la più avanzata fruizione tecnologica dei contenuti con una sezione interamente dedicata alla realtà aumentata applicata alla ricostruzione in 3D dei reperti archeologici.