Tutto pronto per il Natale a Mira

Tutto pronto per l'edizione 2023 di "Natale a Mira", il cartellone di eventi curato dal Comune di Mira insieme alla Pro Loco di Mira e dedicato alle feste natalizie. Si inizia con il weekend del primo dicembre con i mercatini tipici, la corsa dei babbi Natale, la sfilata di Natale su imbarcazione, i giochi di una volta, la gara di Orienteering e, novità di quest'anno, il mercatino con le specialità alimentari regionali in Piazza IX Martiri. Il calendario dice: venerdì 1 dicembre, apertura stand gastronomici in Piazza IX Martiri.

Sabato 2 dicembre: alle 15 apertura stand espositivi con prodotti artigianali della tradizione natalizia lungo Riviera Matteotti, che per l'occasione sarà chiusa al traffico, e partenza gara di Orienteering organizzata dalla società "G.Galilei" per le vie di Mira. Alle 15.30 animazione per i più piccoli, con bolle di sapone, palloncini, giochi di gruppo e molto altro. Domenica 3 dicembre, alle 9.15 alzabandiera in Piazza IX Martiri e alle 9.30 partenza della "Corri con Babbo Natale", corsa non competitiva di 2-5-10 chilometri aperta a tutti (vestirsi da Babbo Natale). Alle 10 i "Giochi di una volta" e la sfilata di Natale, su imbarcazioni tipiche lungo il Naviglio. Durante tutta la giornata i mercatini e gli stand sono aperti, nel pomeriggio alle 15.30 altra animazione per i bambini.

Sabato 1 gennaio 2024 ecco invece il tradizionale "Concerto di Capodanno" organizzato presso il teatro di Villa dei Leoni, con i due turni organizzati per le 16 e le 18. Grande chiusura con la famosa "Festa dea Befana" a Mira Porte, in calendario per domenica 14 gennaio 2024 alla piazzetta di Mira Porte, con il tradizionale falò sull'acqua, oltre a iniziative di spettacolo e intrattenimento e al consueto mercatino.