A Spazio Thetis la mostra dell'eclettica artista Anna Colitti

Spazio Thetis presenta la nuova esposizione di Anna Colitti, artista eclettica con predilezione per la fotografia, Nelle Stanze dell’Anima, visitabile dal 29 settembre fino al 29 ottobre 2023, dalle 10.00 alle 17.00 su appuntamento.

La mostra è composta da circa venti opere, una combinazione di autoritratti fotografici e disegni, che affrontano temi profondi e universali. Colitti predilige l'uso dell'autoscatto per esprimere i suoi contenuti artistici, che spaziano dalla ricerca dell'identità all'evocazione di ricordi, passando per riflessioni sui miti, i rituali e i problemi filosofici. Con maestria, utilizza sia il bianco e nero che il colore, dimostrando una costante attenzione alle sfumature di luce e ombra, ottenendo risultati suggestivi che richiamano l'estetica caravaggesca.

Le opere di Colitti sono intrise di un profondo rispetto per la storia dell'arte del passato, a cui l'artista si ricollega in modo ideale. Molti dei suoi lavori, concepiti dopo aver creato l'ambiente adeguato, esplorano archetipi e storie che, nonostante le loro radici nel passato, continuano a parlare all'umanità. Tra i temi affrontati spiccano il mito di Dioniso e le figure alchemiche.

Uno dei punti focali dell'artista è la memoria e il concetto di tempo, questioni profonde della filosofia che Colitti affronta in modo estetico attraverso metafore visive. I suoi autoritratti, sebbene si concentrino sul suo corpo, evitano qualsiasi caratteristica soggettivistica e si collocano in maniera quasi statuaria nello spazio espositivo.

L'esposizione di Colitti è un viaggio emozionante che offre al pubblico l'opportunità di esplorare l'identità umana, la memoria collettiva e il tempo. L'artista ci guida in un percorso visivo che fonde il passato e il presente, creando un dialogo senza tempo tra l'arte e l'essenza dell'umanità.

L'artista

Anna Colitti vive tra Venezia città e la campagna in provincia di Udine. Si è formata presso l’Accademia di Belle Arti di Venezia (laurea quadriennale in pittura; biennio specialistico in arti visive e discipline dello spettacolo con lode). Appassionata di filosofia, nei suoi aspetti teorici e pratici, negli ultimi 20 anni ha approfondito la sua formazione con corsi di discipline olistiche e meditative di vario genere. Artista eclettica, utilizza diversi mezzi espressivi per rappresentare il suo pensiero e percorso evolutivo. Tra essi spicca la fotografia, mezzo privilegiato di indagine e produzione estetica, talvolta punto di partenza anche per la realizzazione di lavori di pittura o installazioni. Fin dal 2000 ha partecipato ad esposizioni in Italia e all’estero. Vincitrice di diversi premi, le sue opere di fotografia sono presenti al Musinf di Senigallia.