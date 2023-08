Sta per arrivare la "Notte di San Lorenzo”: una serata di performance, composizioni e costellazioni

Al via la terza edizione della “Notte di San Lorenzo”: giovedi? 10 agosto 2023, dalle ore 19:00, una serata di performance, composizioni e costellazioni per celebrare l'omonimo complesso e il fenomeno delle stelle cadenti. L'evento è realizzato grazie alla collaborazione tra La Municipalita? di Venezia-Murano-Burano e Ocean Space – TBA21–Academy.

Inaugurera? la serata il concerto del gruppo “Talking Frogs & Friends”, in campo San Lorenzo. In seguito, all’interno della chiesa, gli artisti Petrit Halilaj & A?lvaro Urbano propongono l’attivazione dell’installazione “Ensemble lunare per mari in rivolta” parte della mostra “Thus waves come in pairs”, in forma di un "Concerto per 7 sculture e 7 musicisti” al chiaro di una luna ovoidale e alla profonda scoperta di ecosistemi sommersi. A concludere la serata, lo sguardo verso l’alto per approfondire con l’Associazione Astrofili Veneziani il fenomeno delle stelle cadenti in Chiostro San Lorenzo.

Il programma