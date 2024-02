Il giallista francese Olivier Norek incontra i lettori alla Ubik di Mestre

La Libreria Ubik di via Poerio, a Mestre, ospiterà le migliori firme del panorama letterario italiano e internazionale: sabato 2 marzo arriverà Olivier Norek, giallista francese che torna in libreria con un nuovo capitolo del commissario Coste: “Codice 93” (Rizzoli). L'incontro sarà moderato da Felice Galatioto, in collaborazione con l'associazione letteraria Voci di Carta.

Il romanzo di Olivier Norek

Fare il poliziotto nella Seine-Saint-Denis, dipartimento alle porte di Parigi con un tasso di criminalità alle stelle, è un mestiere diverso da ogni altra area metropolitana europea e lo sa bene Victor Coste, a capo della squadra Anticrimine di questa banlieue della banlieue. Quando alle quattro di un mattino di gennaio una telefonata lo sveglia lui già sa che da qualche parte qualcuno si è fatto ammazzare. Quarant’anni e sigaretta sempre accesa, Coste conosce violenze e brutalità di ogni genere ma i fatti, per come si presentano in quest’alba gelida, superano gli scenari più foschi e fantasiosi. Un uomo con tre fori di proiettile nel petto che si risveglia sul tavolo autoptico e, a distanza di nemmeno ventiquattr’ore, un morto per il quale la stampa arriva a scomodare il termine "autocombustione".

L'autore

Olivier Norek ha partecipato ai soccorsi umanitari durante la guerra nella ex Jugoslavia prima di entrare nella polizia giudiziaria, dove è rimasto per diciotto anni. È autore di quattro romanzi polizieschi, sempre ai vertici delle classifiche francesi, con il commissario Coste. “Tra due mondi” (Rizzoli 2018) è il suo primo libro pubblicato in Italia.