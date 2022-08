A Venezia torna lo spettacolo della Regata storica

Uno dei momenti più spettacolari, pittoreschi e coinvolgenti della vita veneziana: torna la Regata storica, evento che unisce sport e tradizione, seguito ogni anno da migliaia di spettatori che si radunano lungo le rive del Canal Grande. Il programma prevede un calendario di appuntamenti che inizia con la cena diffusa "disnar per la storica" (venerdì 26 agosto) e raggiunge il culmine con il corteo e le gare di domenica 4 settembre, a partire dalle 16.

Una tradizione antichissima: le prime testimonianze della competizione risalgono alla metà del XIII secolo, ma probabilmente la regata esisteva ancora prima, come momento dedicato all'addestramento degli equipaggi. Le gare sono precedute dal celebre corteo storico, che rievoca l’accoglienza riservata nel 1489 a Caterina Cornaro, sposa del Re di Cipro: una sfilata di decine e decine di imbarcazioni tipiche cinquecentesche, multicolori e con gondolieri in costume, che trasportano il doge, la dogaressa e tutte le più alte cariche della magistratura veneziana, in una fedele ricostruzione del passato glorioso della Serenissima.

Nella giornata di domenica sarà in vigore un'ordinanza comunale per garantire la sicurezza nella circolazione: la polizia locale potrà dirottare il traffico pedonale ed organizzarlo mediante l’istituzione di sensi unici o vietando l’accesso a determinate zone. In particolare potrebbe essere bloccato l'accesso alle scalinate laterali del ponte di Rialto, così come il transito sul ponte dell’Accademia.

Il programma

Venerdì 26 agosto, ore 19.00: “Disnar per la Storica” in diversi luoghi della città storica, insulare e terraferma. Una grande festa della venezianità, all’insegna della condivisione, della convivialità, ma anche della voga alla veneta e della tradizione

Giovedì 1 settembre, ore 18.00, campo della Salute: presentazione degli equipaggi e benedizione dei gondolini. La cerimonia è preceduta da un corteo acqueo in Canal Grande: ore 17.00 ritrovo in Erbaria a Rialto, ore 17.30 partenza del corteo verso la Salute.

Domenica 4 settembre, corteo e regate