Sarah McKenzie protagonista del Venezia Jazz Festival

È Sarah McKenzie la nuova protagonista di Venezia Jazz Festival Fall edition #6. La cantante e pianista jazz australiana sarà alle Sale Apollinee del Teatro La Fenice domenica 22 ottobre, in due concerti alle 19 e alle 21. Paragonata a Diana Krall e acclamata a livello internazionale, presenta il suo ultimo album, Without You, che ruota intorno alla musica brasiliana ispirata da due maestri come Morelenbaum e Lubambo. Nel concerto anche gli immancabili e incantevoli standard jazz che l’hanno resa celebre, come Fly me to the Moon, I wish you Love, Paris in the Rain.

Sarah McKenzie è stata definita “tesoro nazionale australiano”. Il suo primo album "Close Your Eyes" ha vinto nel 2012 agli ARIA Awards (Grammy australiano) nella categoria “Best Jazz Album”. Nel 2013 è stata premiata dall’Umbria Jazz Festival con una borsa di studio per frequentare il prestigioso Berklee College of Music. Partendo da Boston si è esibita in Australia e Europa, calcando alcuni dei più iconici palchi jazz.

Nel 2014 ha avuto l’onore di essere invitata a presentare le sue composizioni con la Boston Pops Orchestra alla Symphony Hall di Boston. È stata in tournée con Michael Bublé, Chris Botti, John Patitucci e Enrico Rava. Dopo aver conseguito il Diploma in Jazz Performance è stata scoperta dal direttore di Universal Publishing France, Jean-Philippe Allard, che l’ha invitata ad incidere su 'Impulse!' la famosa etichetta di Universal. We Could Be Lovers è il suo debutto su 'Impulse! ed è stato prodotto da Brian Bacchus (Norah Jones, Gregory Porter) e registrato nei leggendari Sear Sound studios di New York.

Nel 2019 ha pubblicato "Secrets of My Heart". In questo disco la giovane pianista e cantante ripercorre i suoi anni lontani dalla sua famiglia e realizza un'opera matura in cui il jazz si miscela alla bossa nova e al blues. Durante la pandemia nel 2020 Sarah ha iniziato un progetto chiamato 'Music Connect our world' registrando video di performance musicali a distanza con musicisti di tutto il mondo. Nel tour con tappa a Venezia sarà accompagnata da Hugo Lippi alla chitarra, Pierre Boussaguet al contrabbasso, Sebastiaan de Krom alla batteria.