"Comedian": l’irresistibile comicità di Antonello Taurino al Teatro a l'Avogaria

Un recital in stile stand-up comedy, un raffinato omaggio agli stand-up comedian anglosassoni: questo il filo conduttore di “Comedian”, lo spettacolo scritto, diretto e interpretato da Antonello Taurino, in programma martedì 27 febbraio, alle ore 21.00, presso il Teatro a l'Avogaria di Venezia. Una piece nell’ambito del nuovo ciclo de “I martedì” de l'Avogaria, rassegna che porta in laguna le produzioni più interessanti della nuova scena teatrale.

Taurino, comico pugliese trapiantato da Lecce e Milano, sarà protagonista di uno show all’insegna della comicità più urticante e sarcastica, tipica della stand-up comedy. Un repertorio che ironizza sugli aspetti più grotteschi della contemporaneità. Tra i temi: le gaffes del Clerico Vagante, “I mestieri più stupidi del mondo”, l’idea di una fiction su Gesù, le immagini più significative della sperimentazione artistica del Novecento e magari, per far infuriare i puristi, qualche canzone. Satira politica e sociale per ridere di gusto in uno spettacolo che ha mietuto successi nei teatri di tutta Italia.