Il teatro di Scorzè si accende con la stagione di Arteven: 14 spettacoli per grandi e piccoli

Il Teatro Elios Aldò di Scorzè presenta un ricco cartellone di 14 appuntamenti per la stagione 2021-2022, da dicembre ad aprile, con appuntamenti per grandi e piccoli. La rassegna è organizzata dall’assessorato alla Cultura con la collaborazione del Circuito Arteven.

Il programma

Apertura di stagione domenica 19 dicembre con LA SAGRA FAMIGLIA, in cui Paolo Cevoli condivide la sua storia personale di padre e di figlio, paragonata con ironia e leggerezza ai grandi classici: sul palcoscenico si alternano le storie di Edipo, Ulisse, Achille, Enea e compagnia bella, fino ad arrivare ai personaggi biblici.

Si prosegue domenica 9 gennaio con ALLA STESSA ORA, IL PROSSIMO ANNO, dove Alberto Giusta e Alessia Giuliani vestono i panni di George e Doris, due persone sposate che si conoscono per caso in un motel a nord di San Francisco e complice una bistecca (specialità del ristorante del motel) tra loro scatta subito la scintilla. Domenica 23 gennaio è la volta di Laura Curino, Antonio Cornacchione, Max Pisu e Rita Pelusio in PIGIAMA PER SEI: in scena il più classico dei triangoli - lui, lei, l’altra – che mette in luce uno spaccato lieve, veloce e divertente, ma anche impietoso, sulla vacuità dei rapporti personali.

Nancy Brilli e Chiara Noschese approderanno a Scorzè martedì 1 febbraio in MANOLA, una maratona impudica e commovente che racconta di due sorelle gemelle in contrasto tra loro, svelando l’intimità femminile in tutte le sue sfaccettature. Domenica 27 febbraio appuntamento con la danza di COB Compagnia Opus Ballet che presenterà LE QUATTRO STAGIONI: la creazione di Aurelie Mounier vuole farci meditare sul rapporto tra la natura, l'uomo e il tempo.

David Riondino e Dario Vergassola saliranno sul palco del Teatro Elios-Aldò domenica 27 marzo con RAFFAELLO, LA FORNARINA, IL CINQUECENTO E ALTRE STORIE, un irriverente spettacolo condotto da David Riondino ad uso di un dispettoso Dario Vergassola, costretto dalle leggi di mercato a fare i conti con il cinquecento e Raffaello Sanzio.

Chiuderà la stagione domenica 3 aprile LA PRIMA VOLTA di Paolo Conticini, dove l’attore pisano ricorda le sue prime volte, i dubbi, le occasioni perse e le piccole soddisfazioni.

Spettacoli per famiglie

Saranno sette le domeniche dedicate agli spettacoli per famiglie. Saranno in scena Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus il 7 novembre con IN VIAGGIO CON IL PICCOLO PRINCIPE, Michele Cafaggi il 21 novembre con FISH&BUBBLES, gli Eccentrici Dadarò il 5 dicembre con BABBO NATALE E LA NOTTE DEI REGALI, Teatro delle Arance il 16 gennaio con L’INCANTESIMO DELLE ARANCE, Ariateatro il 30 gennaio con PIPPI CALZELUNGHE, Matàz Teatro il 13 febbraio con SUPER! SIRENETTA CERCASI, Momom Teatro / Claudio Milani il 6 marzo con LULÙ.

Per Scorzè a teatro l’inizio degli spettacoli domenicali è previsto alle ore 17.30, quello del martedì alle ore 21.00. Le Domeniche di Scorzè iniziano alle ore 16.00.

Biglietti

SCORZÈ A TEATRO: intero € 16 - ridotto € 13. Le riduzioni sono valide per gli over 70, gli under 30 e per chi porta un biglietto delle Domeniche a Teatro di Scorzè.

DOMENICHE DI SCORZÈ: unico € 5 – promozione famiglia 4 biglietti a € 16.

PREVENDITA E VENDITA BIGLIETTI: prevendita online dal 13 dicembre per tutti gli spettacoli su myarteven.it e vivaticket.com e punti vendita del circuito. Vendita il giorno dello spettacolo presso la biglietteria del Teatro un’ora prima dell’inizio. Per l’acquisto è possibile utilizzare i voucher Vivaticket di Arteven.

Informazioni

Comune di Scorzè – Ufficio Cultura tel. 041 5848271

cultura@comune.scorze.ve.it (in orario di apertura al pubblico martedì e giovedì 9.30-12.30, giovedì pomeriggio 15.00-17.00)

Teatro Elios-Aldò Via Cercariolo 42 tel. 041 2602385

in orario di apertura della biglietteria e durante gli spettacoli

www.comune.scorze.ve.it - www.cultura.cittametropolitana.ve.it

www.myarteven.it