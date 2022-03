Uno sguardo verso le nuove tecnologie Blockchain, Crypto e Nft

A Venezia un evento alla scoperta delle nuove tecnologie del Web3 con presentazione a cura dell'associazione First Block, nata per diffondere la cultura della tecnologia blockchain in tutte le sue applicazioni.

La tecnologia blockchain copre già adesso un ruolo importante in molti ambiti, da quello finanziario con le cryptovalute a quello artistico con gli NFT, ma - proprio per le sue caratteristiche - è destinata a influenzare molti altri aspetti della vita delle persone in campo culturale, turistico, economico con degli sviluppi ancora tutti da scoprire. La comprensione dei concetti principali, senza entrare in ambiti troppo tecnici, rappresenta l'unico sistema per poter davvero comprendere questa evoluzione tecnologica che si sta diffondendo.

Intervengono Paolo Bain (imprenditore informatico), Fabio Ferraccioli (esperto d’arte), Francesco Acerboni (avvocato).

Si raccomanda la prenotazione a giovanni@libreriatoletta.it