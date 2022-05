È ufficiale: dopo due anni torna la storica Sagra del Pesce di Chioggia

Ora è ufficiale. Dopo due anni di stop a causa della pandemia, torna a Chioggia la Sagra del Pesce, giunta all'edizione numero 83: l'appuntamento è in programma dall'8 al 17 luglio in Corso del Popolo. «Sarà la sagra della ripartenza. - ha commentato l'assessore agli Eventi e marketing territoriale, Serena De Perini - Ritorna un appuntamento storico per Chioggia, un evento atteso dai cittadini, ma anche dai tanti turisti, che arriveranno appositamente nella nostra città. L'amministrazione resterà vigile ed attenta alle eventuali ulteriori disposizioni in materia sanitaria e, con la collaborazione di tutti gli operatori, ci godremo uno degli appuntamenti imperdibili della nostra estate».

La manifestazione, il cui fulcro saranno l'offerta gastronomica a base di prodotti locali e le opportunità di svago che verranno proposte ogni sera, sarà presentata dall'amministrazione comunale a inizio giugno. «C'è grande attesa per il ritorno della Sagra del Pesce di Chioggia dopo due anni. - ha detto il sindaco, Mauro Armelao – La città si prepara a dare il meglio per questo evento culinario e non solo, che si svolge nella magnifica cornice del centro storico e che dal 2013 si fregia della denominazione di "Meraviglia italiana" quale parte integrante e imprescindibile della cultura e delle tradizioni locali, di cui va salvaguardata l'identità e unicità».