Una domenica archeologica al Museo di Torcello con visite gratuite

La Città Metropolitana di Venezia e San Servolo Srl in concomitanza con l’iniziativa del Ministero della Cultura “Domenica al museo” in programma il 3 dicembre, offrono a tutti i visitatori l’opportunità di visitare gratuitamente il Museo di Torcello, testimone della storia di un’isola che fu uno dei primi insediamenti lagunari, struttura di approdo e di commerci legata ad Altino, poi florida città produttiva e sede vescovile.



Per godere di una esperienza coinvolgente di scoperta dell’isola e di visita al Museo, grazie al progetto “Patrimonio archeologico condiviso e comunità”, sarà possibile partecipare a visite guidate accompagnati dall’archeologo Marco Paladini che illustrerà le più recenti campagne di scavo a Torcello, condotte dall’Università Ca’ Foscari di Venezia, e guiderà alla scoperta della storia torcellana “raccontata” dalle memorie della terra scavata e dalla collezione del museo.



I percorsi gratuiti si terranno alle ore 11.50 e alle 15.10. È gradita la prenotazione a torcello.eventi@cittametropolitana.ve.it entro venerdì 1° dicembre alle ore 14.00; nella mail di prenotazione va indicata l’orario della visita prescelta, nome e cognome dei partecipanti ed eventuale recapito telefonico.