Porto d'armi: come richiedere il rinnovo

Avete un porto d'armi scaduto e vorreste rinnovarlo? Ecco come funziona il rinnovo del porto d'amoi per difesa persona che va rinnovato annualmente dal titolare della licenza . Il libretto personale deve essere rinnovato, invece, ogni 5 anni. Il richiedente deve dimostrare che esiste concretamente l'effettiva necessità di circolare armato per fini di difesa personale per poter ottenere il rilascio della licenza stessa.

Come fare domanda

La domanda di rinnovo, unitamente alla documentazione richiesta, deve essere presentata o inviata alla Prefettura - U.T.G. della provincia in cui l'istante ha la residenza tempestivamente e, preferibilmente, 60 giorni prima della scadenza dalla licenza di cui si è titolari .

Documentazione richiesta

Domanda in bollo da € 16

Documentazione per dimostrare il persistere della necessità di portare l'arma corta per difesa personale (ad esempio:dichiarazione dei redditi Modello 730 o Unico, licenza del questore per il commercio o la lavorazione di oggetti preziosi, libretto di lavoro per coloro che svolgono l'attività di portavalori ecc)

Certificato medico della A.S.L. competente o rilasciato da un Ufficiale medico attestante l'idoneità psico-fisica all'uso delle armi

Dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta dall'interessato, con la quale attesta che ha l'abilitazione al maneggio delle armi rilasciato da una Sezione dell'Unione di Tiro a Segno Nazionale, ed è regolarmente iscritto e frequenta le esercitazioni di tiro

Tagliando della licenza in scadenza e libretto personale di riconoscimento

Versamento di € 115,00 sul c.c.p. 8003 Tasse e Concessioni Governative- Ufficio Registro di Roma avendo cura di scrivere nella causale di versamento " rilascio licenza porto di pistola per difesa personale Prefettura-U.T.G. di..."

Una marca da bollo da € 16 da applicare sulla licenza rinnovata

Se il richiedente appartiene ad una delle categorie di persone per le quali è prevista l'esenzione ( D.M.24.03.1994, n. 371) il versamento di 115€ non dovrà essere fatto.

Se il richiedente è un ufficiale in servizio attivo permanente delle Forze Armate dello Stato in sostituzione della documentazione di cui al punto 4) dovrà essere prodotta la seguente documentazione:

certificato del comandante del corpo o del capo dell'ufficio in cui presta servizio il richiedente, attestante che lo stesso è in servizio attivo permanente, con eventuale integrazione circa l'appartenenza ad una delle categorie di persone per le quali è prevista l'esenzione di cui al d.m. 24.3.94, n. 371, ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione.

Rinnovo del libretto personale

Per il rinnovo del libretto personale dovrà essere prodotta la seguente documentazione aggiuntiva:

Domanda in bollo da 16€

Versamento di € 1,07 sul c.c.p....Intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato - capo IX, capitolo 3484, avendo cura di scrivere nella causale di versamento " rinnovo libretto per porto di pistola per difesa personale Prefettura-U.T.G. di..."

Due fotografie, formato tessera, di cui una autenticata (l'autentica può essere fatta presso il comune o presso l'ufficio della Prefettura - U.T.G. esibendo un documento di riconoscimento valido)

Certificato di idoneità tecnica al maneggio delle armi presso il Tiro a Segno Nazionale ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione

Originale del libretto personale in scadenza

Maggiori informazioni sul sito ufficiale della Prefettura di Venezia.