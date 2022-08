Meteo in peggioramento: previsti temporali e calo termico

Le condizioni meteo sul Veneto stanno per peggiorare. Come ci ha spiegato Federico Brescia di 3bmeteo.com, una perturbazione atlantica si sta avvicinando da Ovest e determinerà 36 ore di forte instabilità. Nella serata di oggi, mercoledì 17 agosto, si formeranno i primi rovesci sparsi sui rilievi dolomitici e localmente anche tra Veronese e Vicentino. L’attenzione però è tutta su domani. Per giovedì 18 infatti sono attesi temporali violenti su tutta la regione in particolare in serata e sulle aree occidentali e prealpine della regione. Possibili fenomeni di forte intensità, con grandinate e colpi di vento. Temperature massime ancora tra 29 e 32°C ma dalla sera avremo un netto e temporaneo calo termico.

Venerdì ci saranno ancora rovesci sparsi nella prima parte della giornata, fenomeni più decisi sulle Dolomiti. Ampie schiarite si faranno spazio dal tardo pomeriggio. Gli accumuli pluviometrici totali saranno compresi tra 10 e 25 millimetri su gran parte della regione. Il weekend sarà generalmente stabile e soleggiato, con caldo nella norma.

Meteo provincia di Venezia

Per la provincia di Venezia, il peggioramento è atteso per giovedì, con temporali sparsi tra il pomeriggio e la sera. Piogge che in modo disorganizzato interesseranno la provincia fino al pomeriggio di venerdì. Schiarite verso sera in vista di un weekend che si preannuncia più soleggiato. Caldo nella norma, con un previsto calo termico tra giovedì e venerdì.