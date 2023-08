Legge speciale, il Pd: «Ora si fanno appelli generici per chiedere risorse»

«Sosteniamo da tempo la richiesta di fondi per la legge speciale per Venezia, risorse necessarie per garantire il mantenimento di una città così unica e delicata». Monica Sambo e Tommaso Bortoluzzi della segreteria del Partito Democratico vanno all'attacco sui 150 milioni di Legge speciale di cui è tornato a parlare il sindaco Luigi Brugnaro per interventi strutturali su sponde, fondamenta e rive della città nell'ultimo sopralluogo ai lavori in corso.

«Ben venga che il sindaco rivendichi 150 milioni e questa richiesta non può non essere accolta - continuano Sambo e Bortoluzzi - Abbiamo sottolineato come la richiesta al governo di finanziare il Palazzetto dello Sport con circa 90 milioni potesse pregiudicare il finanziamento della Legge speciale e abbiamo ascoltato la maggioranza in Comune replicare che le due cose erano distinte e il finanziamento non sarebbe stato messo in discussione. Adesso sembra però che il Comune ricerchi le risorse con il contributo d’accesso e con generici appelli al governo quando invece il sindaco dovrebbe chiarire quali interlocuzioni ha avuto sulla Legge speciale. Sarebbe grave - affermano - che il primo cittadino si fosse interessato solo del finanziamento del Palazzetto dello Sport».

Il Pd attribuisce all'amministrazione «una mancanza di visione sullo sviluppo della città, che vada oltre il turismo. Gli avanzi di bilancio sono stati determinati riducendo i servizi e tagliando prestazioni ai cittadini, azzerando gli investimenti e la progettualità e mettendo in ginocchio il trasporto pubblico locale». Gli esponenti della segreteria del Partito Democratico veneziano sono critici sul piano della mobilità sostenibile, che punta alla realizzazione di tre nuovi hub. «Creeranno problemi e contribuiranno ad aumentare il moto ondoso - sostengono -. Chiediamo a tutte le forze politiche di battersi affinché nella prossima legge di bilancio siano presenti le risorse per Venezia e per la sua salvaguardia, serve un impegno trasversale perché è evidente che questa maggioranza non rappresenta i bisogni della città».