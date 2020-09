Sindaco di Venezia, lo spoglio in diretta: la prima proiezione dà Brugnaro al 51,3%

Dopo il plebiscito che ha incoronato nuovamente Luca Zaia come presidente della Regione e la vittoria schicciante del "sì" al referendum per il taglio dei parlamentari, oggi è il giorno più atteso in laguna: si saprà quale sarà il destino di Venezia. Il primo cittadino di Venezia Luigi Brugnaro vincerà al primo turno o andrà al ballottaggio col principale sfidante, Pier Paolo Baretta, fra 15 giorni?

Secondo la prima proiezione Opinio-Rai, con copertura al 7%, Brugnaro si assesta sul 51,3% delle preferenze, con Baretta fermo al 28,9%. Visman è invece al 5,1%.

Gli exit poll di ieri (da prendere naturalmente con le pinze) hanno mostrato una netta preferenza per il sindaco uscente, ma forse non sufficiente per riprendersi subito la poltrona di Ca' Farsetti. La forbice delle preferenze pende a suo favore, si parla di 49,5-53,5%, contro il 29,5-33,5% di Baretta, ma potrebbe non bastare per raggiungere la maggioranza assoluta, ossia il 50%+1 dei voti.

Per la guida del comune capoluogo si sfidavano nove candidati: Marco Sitran, Alessandro Busetto, Sara Visman, Pier Paolo Baretta, Giovanni Andrea Martini, Maurizio Callegari, Luigi Brugnaro (sindaco uscente), Marco Gasparinetti, Stefano Zecchi.

Lo spoglio in diretta per il sindaco di Venezia

N.B.: dati ufficiosi a cura del Servizio elettorale e dell'ufficio stampa del Comune di Venezia in collaborazione con Venis S.p.A.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Live del Comune di Venezia