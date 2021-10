Elezioni 2021 per il sindaco di Cavarzere: chi ha vinto

Elezioni amministrative 2021: si è votato domenica 3 e lunedì 4 ottobre, fino alle ore 15, per la scelta del sindaco e dei consiglieri in 11 Comuni veneziani. Al termine delle votazioni è iniziata la conta dei voti. In questo articolo saranno pubblicati in diretta i risultati dell'elezione del sindaco di Cavarzere. I candidati sono Pierfrancesco Munari, Paolo Fontolan e Andrea Fumana.

Dopo il doppio mandato del sindaco uscente Henri Tommasi, il Pd mette in campo il vicesindaco e assessore alla Cultura Paolo Fontolan nel segno della continuità. La lista si chiama "Idea per Cavarzere" e comprende la sinistra tranne una parte che ha deciso di competere con una formazione qalternativa sostenuta dalla lista "L'altra Cavarzere" e candidato sindaco Andrea Fumana. Centrodestra (Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia) unito sul candidato Pierfrancesco Munari e lista omonima (“Munari sindaco”).

Dato aggiornato alle 16.31

Sezioni: 5/16

Candidati sindaco e liste Voti % Seggi Pierfrancesco Munari 1.105 70,47 Lega Salvini - Forza Italia - Fratelli d'Italia 1.105 70,47 0 Paolo Fontolan 239 15,24 Idea Per Cavarzere 239 15,24 0 Andrea Fumana 224 14,29 L'Altra Cavarzere 224 14,29 0 Totale 1.568

Elettori: 12.229