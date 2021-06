Roberto Rossi candidato sindaco di Chioggia alle comunali 2021

Roberto Rossi, informatico e portavoce del comitato No gpl a Chioggia, si candida a sindaco della città clodiense nella lista Energia Civica. «Abbiamo lanciato un messaggio di responsabilità ai cittadini, associazioni, gruppi politici e abbiamo proposto un’alleanza trasversale per affrontare le questioni di una città splendida e complessa, sulla quale è stato investito troppo poco dalle passate amministrazioni comunali - spiega Rossi - Abbiamo cercato risposte efficaci per la città senza trincerarsi sulle divisioni ideologiche precostituite. È stata un’impresa complessa e, purtroppo, improduttiva. Gli interessi di parte hanno pesato di più del bene comune». Come aveva fatto sapere in un post su Facebook l'attuale primo cittadino Alessandro Ferro, la sua decisione sarebbe quella di non ricandidarsi.

I problemi sociali, economici e strutturali secondo Rossi sono tanti nella città veneziana: «continuano a non avere risposta. I prossimi anni porteranno un'occasione probabilmente irripetibile: gli ingenti fondi che arriveranno rappresentano un treno che se preso, permetterà di dare una svolta positiva alla nostra città, se invece sarà perso relegherà definitivamente Chioggia su un piano di subordine rispetto agli altri Comuni della Regione. È necessario che questa occasione sia gestita al di fuori delle logiche di parte o, peggio, da lottizzazioni e spartizioni. Noi di Energia Civica continuiamo a perseguire l'obiettivo dell'unità della città sui progetti da sviluppare, convinti che riusciremo a portare nel Comune di Chioggia il metodo, la competenza, la forza e la determinazione che hanno contraddistinto e sono stati ampiamente riconosciuti a quanti di noi hanno partecipato alla battaglia contro il deposito di gpl in Val da Rio». Energia Civica corre a ottobre con Rossi candidato sindaco alle comunali.