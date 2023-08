Salva la prima classe alla primaria De Amicis di Marano

La scuola primaria De Amicis di Marano avrà la prima classe anche per l'anno scolastico 2023-2024. «Dopo la chiusura delle iscrizioni - spiega l’assessore all’Istruzione Albino Pesce - si è cercato di capire come poter raggiungere il numero minimo e poter quindi aver diritto all’assegnazione della classe. Insieme abbiamo cercato di superare questa difficoltà e pertanto un ringraziamento particolare va alla dirigente scolastica Angelina Zampi e al presidente del Consiglio di istituto Alessandro Casalucci. Hanno saputo fare squadra con il sindaco e l'amministrazione comunale per cercare di raggiungere l’obiettivo richiesto da diversi genitori».

Il Comune di Mira, ricorda l'assessore Pesce, ha investito nella scuola De Amicis per renderla più moderna e accogliente. «Negli anni scorsi è stata completata la nuova mensa, terminata la palestra all’aperto e ora ogni aula ha in dotazione una lavagna interattiva multimediale o un monitor, oltre a un laboratorio informatico e a una biblioteca. Ultimamente sono stati rifatti i servizi igienici ed è andato in porto un progetto per rendere la scuola il primo edificio a consumo energetico zero del Comune di Mira».

Se non ci fosse stata la prima classe, nota Pesce, il disagio per le famiglie sarebbe stato notevole perché si sarebbero ritrovate costrette, pur avendo la scuola nel paese, a dover portare i figli nella sede Parini di Borbiago che dista quattro chilometri da Marano, con un tratto non servito dal trasporto scolastico né dai pullman di linea. «Al di là del calo demografico, che è un problema nazionale, considerati i dati dei nati a Marano in nostro possesso sarebbe auspicabile che i genitori dei bambini nati a Marano scegliessero nei prossimi anni di iscriverli alla scuola De Amicis e questo permetterebbe di continuare ad avere tutte le classi anche in futuro», conclude l'assessore.