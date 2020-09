Ponte dei Assassini: il posto che ha impedito ai veneziani di portare la barba lunga

Oggi vogliamo raccontare la storia di un ponte veneziano, un ponte che non esiste più ma che in passato è stato testimone di innumerevoli eventi tra cui la nascita di una curiosa legge che impediva ai veneziani di portare la barba lunga. Di cosa si tratta? Siamo nel 1128 e stiamo parlando del Ponte dei Assassini.

Del ponte, oggi, resta solo il nome preso dal canale che fino al 1971 lo ospitava prima di essere interrato e diventare quello che oggi è conosciuto come il cosiddetto "rio terà dei assassini" nel sestiere di San Marco, tra campo Manin e La Fenice. Il ponte veniva chiamato popolarmente "dei assassini" perché di notte erano talmente tante le uccisioni che avvenivano in quel posto che i veneziani hanno iniziato a chiamarlo così. Il ponte, infatti, era uno dei luoghi più bui della città ed era molto facile uccidere persone senza essere visti o notati. Ed è proprio a casua del caos creato da così tanti assassini nello stesso posto che il governo, nel 1128 ha proibito ai veneziani di portare le barbe cosiddette "alla greca" folte e lunghe. Perché? Era uso comune, per i delinquenti dell'epoca, indossare la barba lunga e scura per commettere reati senza farsi riconoscere e scampare, così, ogni volta alla giustizia. Dei tanti morti trovati sul "ponte dei assassini", infatti, non veniva mai trovato il responsabile ed è proprio per questo motivo che il governo scelse di stipulare una nuova legge che proibiva a chiunque di portare la barba lunga sia di giorno che di notte. E la pena per chi non rispettava la legge? La forca! Fu così che l'abitudine della barba lunga a Venezia scomparve, almeno per un po'. Se pensiamo al giorno d'oggi, invece, in cui la barba è diventata un vero e proprio elemento di moda, viene quasi da sorridere ma all'epoca, con la barba, non si scherzava mica!

Oltre alla legge "contro la barba", il doge dell'epoca, Domenico Michiel, aveva anche ordinato che nei posti poco sicuri e troppo bui come il ponte degli assassini fossero posti dei "casendeli", cioè delle candele che ardessero per tutta la notte, vicino alle quali dovevano essere poste anche delle immagini sacre che servivano a spingere i papabili assassini a meditare sulle loro azioni e i loro peccati e ripensarci prima di commettere qualche assassinio. Fu proprio questo uno dei primi esempi di illuminazione pubblica citadina e lo dobbiamo a tutti quei malefattori che hanno dato il nome al ponte più sanguinario dell'isola.