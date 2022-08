La storia della misteriosa testa di donna in Corte del Teatro a San Luca

In Corte del Teatro, a San Luca c'è una testa di donna in marmo visibile solo con il naso all'insù. Si tratta di un altorilievo che raffigura la testa di un'anziana signora e sembrerebbe proprio che questa opera d'arte dia il nome alla farmacia La Vecchia situata a pochi passi dalla statua. Ma qual è la storia di questa testa di donna che sovrasta, imponente, la Corte del Teatro? Si narra che un'anziana della parrocchia di San Paternian, molto avara, avesse l'abitudine di nascondere il suo denaro nella fodera di un vecchio cappotto nascosto nella sua soffitta. Un giorno, però, durante l'inverno, suo figlio, ignaro di questa particolare abitudine della madre, prese il cappotto e, dopo aver visto un mendicante soffrire di freddo in strada, per pietà, gli regalò l'indumento.

Quando la donna andò in soffitta, una settimana dopo, per nascondere altri soldi nel capo d'abbigliamento, non lo trovò e, furiosa, cercò subito di capire che fine avesse fatto l'indumento per poi venire a sapere che l'aveva dato via suo figlio. Alla scoperta di ciò che aveva fatto il figlio, la donna gli disse che se avesse recuperato il cappotto integro, avrebbe avuto tutti quei soldi in eredità. L'uomo, così, si mise subito alla ricerca del mendicante e dopo averlo trovato, lo convinse a fare a cambio con il suo cappotto, fingendo che il suo fosse più spesso e migliore per proteggersi dal freddo. Così riuscì a recuperare i soldi. Con tutti i soldi ritrovati che, adesso, gli spettavano di diritto, lil figlio dell'anziana aprì una farmacia e proprio dietro questa fece scolpire un altorilievo dedicato a sua madre, seduta con il figlio ai suoi piedi. Oggi di quella statua, resta solo la testa della donna, ancora visibile se si passa dalle parti di San Luca.