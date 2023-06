Venezia è la seconda città più affollata di turisti d'Europa

Quanti turisti ci sono a Venezia? Un'infinità e a dirlo non sono solo le calli piene di gente, i vaporetti gremiti e le file davanti ai monumenti principali della città ma anche le statistiche che definiscono la città lagunare come la seconda in Europa più affollata di turisti. Venezia, infatti, si aggiudica la medaglia d'argento nel podio dei posti in Europa con più turisti, seconda solo a Dubrovnik, in Croazia dove il turismo ha letteralmente decimato il numero di residenti in città. Al terzo posto, invece, Bruges, in Belgio e tra le altre città italiane presenti in classifica troviamo anche Firenze, che ottiene il sesto posto nella classifica delle top 35 destinazioni con più turisti per abitante.

A stabilire questa classifica delle 35 città europee con più turisti è stato il portale di prenotazione di case vacanza, Holidu che ha contato il numero di turisti per abitante nelle principali mete di vacanza europee. I dati completi delle 35 città più sovraffollate d'Europa sono disponibili alla pagina: https://www.holidu.it/casa-vacanze/europa#destinazioni-affollate-di-turisti e vedono ai primi posti Dubrovnik, Venezia, Bruges, Rodi e molte altre città.

La top 10 delle città più sovraffollate di turisti in Europa

1. Dubrovnik, Croazia (36 turisti per abitante)

2. Venezia, Italia (21 turisti per abitante)

3. Bruges, Belgio (21 turisti per abitante)

4. Rodi, Grecia (21 turisti per abitante)

5. Reykjavik, Islanda (16 turisti per abitante)

6. Firenze, Italia (13 turisti per abitanti)

7. Heraklion, Grecia (13 turisti per abitanti)

8. Amsterdam, Paesi Bassi (12 turisti per abitante)

9. Dublino, Irlanda (11 turisti per abitante)

10. Tallin, Estonia (10 turisti per abitante)