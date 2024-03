A Venezia il fascino della laguna incontra il futuro del lavoro con il nuovo Palazzo Isola Nova

Immaginate un luogo dove il fascino senza tempo di Venezia si incontra con l'innovazione e la flessibilità del lavoro del futuro. Un luogo dove la laguna fa da sfondo a un ecosistema di spazi lavorativi agili, fluidi e attraenti, integrati da una gamma completa di servizi per il benessere e la produttività.



Questo luogo è Palazzo Isola Nova, il primo business village di Venezia.

Un ecosistema di servizi a 360 gradi

Palazzo Isola Nova, realizzato in collaborazione con il team di Stella33, si sviluppa su una superficie di oltre 13.000 metri quadrati e ospita una varietà di soluzioni per le esigenze lavorative più diverse. Uffici arredati e serviti, aree coworking, clubhouse, sale meeting e spazi per eventi: tutto è progettato per favorire la collaborazione, la creatività e la produttività, un punto di incontro per la comunità imprenditoriale e un volano per lo sviluppo economico della città.

Palazzo Isola Nova, infatti, è molto più di un business village all'avanguardia, ma un vero e proprio ecosistema di servizi progettati per supportare le imprese a 360 gradi. Connessione internet veloce, parcheggio auto, servizio di catering, servizio di concierge, sale meeting di diverse tipologie e dimensioni, servizio di event management e food delivery: sono solo alcuni dei servizi offerti per garantire il massimo comfort e la massima efficienza.

Un esempio di riqualificazione urbana

La realizzazione di Palazzo Isola Nova si inserisce all'interno di un più ampio progetto di riqualificazione urbana dell'area di Tronchetto - Isola Nova. Un progetto che mira a trasformare questa zona in un nuovo snodo centrale della vita della laguna, con una vocazione all'innovazione, alla sostenibilità e al benessere.

Palazzo Isola Nova: un nuovo modo di lavorare

Con la sua attenzione al design, alla flessibilità e al benessere dei lavoratori, Palazzo Isola Nova rappresenta un esempio di come il mondo del lavoro stia evolvendo. Un modello che guarda al futuro e che può essere di ispirazione per altre città e realtà imprenditoriali.



I lavori per completare il complesso termineranno nel 2024, ma alcuni spazi sono già utilizzabili e disponibili per l’acquisto. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito web.