Barry Brown Jr si presenta: «Sono entusiasta, Reyer club ambizioso»

Barry Brown Jr. è l'ultimo colpo di mercato dell'Umana Reyer maschile, la combo guard arriva in laguna dopo un grande finale di stagione in Francia con i Metropolitans 92. Da St. Petersburg (Florida, USA) BBJ ha rilasciato ai nostri microfoni le sue prime dichiarazioni da orogranata.

«Sono super entusiasta di questo nuovo capitolo della mia carriera e ringrazio la società per la fiducia che ripone in me. La Reyer rappresenta un passo in avanti: giocare il campionato italiano e l'Eurocup con un club ambizioso come quello orogranata è una grande opportunità. Non so molto della Reyer, ma ho sentito solo cose importanti sull'organizzazione e le persone. Dei miei nuovi compagni conosco Rayjon Tucker, con cui ho giocato contro in G League e in Australia, e Aamir Sims, già sfidato in Francia.

Sono un giocatore che ama giocare per la squadra, lavorare bene in difesa e giocare ad un ritmo alto. Credo che le mie caratteristiche si sposino perfettamente con il sistema di coach Spahija, così come quelle dei miei compagni. Arrivo a Venezia con la voglia di mettere in campo il desiderio di vincere e di aiutare i compagni a migliorare. Nel basket c'è sempre qualcosa da imparare e margini per diventare un giocatore migliore. Sono un ragazzo positivo, grato di poter giocare a pallacanestro e cerco di godermi appieno tutte le opportunità che mi si presentano. Voglio lavorare tanto per la mia squadra e non vedo l'ora di iniziare».