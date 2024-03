Al Tc Dolo l'expert level Tpra premia il giocatore di casa Davide Miorin

Al Tennis club Dolo giornata di sabato all’insegna dell’Expert level maschile che premia il giocatore di casa Davide Miorin. In finale in due set ha messo in seconda posizione il veneziano del Tc Lido Maurizio Chioccon. Terzi posti per Alberto Pisarro altro home player e per Mattia Ingolfo del Tc Mestre che ha dato parecchio filo da torcere al vincitore portandolo al terzo set.

