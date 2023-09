Tennis, fenomeno Basilone: il bibionese vince lo scudetto under 11 nel singolo e nel doppio

Il bibionese Nicolas Lyam Basilone, nelle sue prime finali nazionali da classificato, centra due tricolori a Reggio Emilia. Dopo tutti i tornei vinti come Next Gen e non potendo avere fino all’under 12 un ranking, finalmente sono arrivati i numeri e la classifica nazionale, e subito due scudetti.

Era accreditato come testa di serie n°3 nel singolo, mentre nel doppio assieme a Tommaso Pantò erano i favoriti, essendo entrambi 3.3. E non hanno smentito le aspettative andando a vincere il titolo contro i numeri due Piazzolla e Condorelli per 6/2 6/0. Questo nella giornata di sabato.

La finale del singolo giocata domenica 3 settembre vedeva di fronte proprio i due neo campioni di doppio. Tommaso Pantò e Nicolas Lyam Basilone. Basilone è arrivato alla finale vincendo le sue gare sempre in due set. Con il reggino Federico Toscano, con il romano Flavio Vidiri e con il toscano Ianis Alberto Cruceru, e con il barlettano Michele Piazzolla con un doppio 6/1.

Partita tirata quest’ultima dove i due che si conoscono molto bene, hanno dato spettacolo. Quasi due ore di gran bel gioco dove ha prevalso la fisicità del veneziano che ha chiuso l’incontro per 6/4 7/6.