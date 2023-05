Tennis, a Murano il primo torneo agonistico giovanile Fitp

Alla Canottieri di Murano, sabato 29 e domenica 30 aprile, si è svolto il torneo giovanile di tennis per i giovani dai 12 ai 16 anni. Due dozzine i giocatori ai nastri di partenza coordinati da Matteo Rossetto. Di seguito i verdetti.

Nell’under 12 maschile Giacomo Aldo Vettori del Silea con Nicola Spigarolo dei Comunali di Vicenza. Nell’under 14 Giulio Muzzolon, padovano del Montecchia, al terzo set con Francesco Zagatti del Tc Mestre. L’under 16 è tutta in casa Tc Venezia dove ha prevalso Kareem Radwan su Riccardo Pietrobon. Nel femminile è stato effettuato il tabellone dell’under 12, aggiudicato alla veronese Sofia Circa del Tennis Pineta con Nina Scurati del Tc Venezia.

Buono il numero degli iscritti, suddivisi tra 4 categorie: arrivati da tutta la regione, già dalla mattina di sabato si sono confrontati sui campi da tennis di Murano. Il gioco si è svolto in un clima di grande fairplay e gli atleti hanno apprezzato molto l’ambiente del circolo lagunare che da sempre si contraddistingue per un livello di ospitalità di alto livello.

Ecco tutti i risultati delle finali:

Under 12 feminile: 1° classificata CIRCA SOFIA del circolo tennis pineta 2018 asd – 2° classificata SCURATI NINA del circolo Tc Venezia

Under 12 maschile: 1° classificato VETTORI GIACOMO ALDO del circolo New Tennis – 2° classificato SPIGAROLO NICOLA del circolo Tennis Comunali Vicenza

Under 14 maschile: 1° classificato MUZZOLON GIULIO del circolo Feriole Montecchia – 2° classificato ZAGATTI FRANCESCO del circolo Tc Mestre

Under 16 Maschile: 1° classificato RADWAN KAREEM del circolo TcVenezia – 2° classificato PIETROBON RICCARDO del circolo Tc Venezia

«Orgogliosi del risultato ottenuto nel torneo giovanile, dopo anni di grandi sforzi stiamo spingendo molto sul settore giovanile agonistico - commenta il presidente Matteo Rossetto - come circolo, riteniamo fondamentale ospitare tornei giovanile per attirare nuovi giocatori da tutta Venezia di tutte le età. Giocare in laguna è un valore aggiunto ed emozionante, il nostro circolo è immerso tra l’acqua della laguna ed il verde del giardino». «Come circolo - aggiunge il vicepresidente Angelo Ragazzi - abbiamo investito per avere un giovane istruttore federale al nostro interno e poter crescere le nuove leve con continuità e con l’aiuto della federazione nell’anno in corso abbiamo avviato una scuola tennis Club School. Un istruttore giovane, Luca Rossetto, cresciuto tra il nostro circolo ed il Tc Mestre, adesso dedica il proprio tempo al circolo con grande soddisfazione e noi ne siamo molto orgogliosi».

Per la continua crescita del circolo, oltre alle attività quotidiane, il Tennis Canottieri Murano ha in programma altre manifestazioni rivolte al settore giovanile.

Tornei in corso nel Veneziano

Fino al 13 maggio a Porto Santa Margherita torneo d’apertura stagione maschile e femminile per giocatori di 4^ categoria con 82 iscritti

A Bibione, il Kinder Trophy Joy Of Moving. Una kermesse giovanile. Il Mini dagli 8 ai 12 anni maschile e femminile è in svolgimento fino al 7 Maggio con una quarantina di giovani

Tornei con iscrizioni aperte