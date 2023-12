Tennis, i risultati del Rodeo di Mirano maschile e femminile 4^ categoria

A Mirano nel weekend si è svolto il Rodeo maschile e femminile di tennis per giocatori di 4^ categoria. Hanno partecipato 48 players, diretti da Adriano Toniolo con la supervisione di Gianpietro Scanferlato.

Nel maschile il giocatore di casa Michele Causin ha fatto la festa a tutti. Con quattro vittorie è riuscito a mettere gli avversari in fila. Alle sue spalle Tomas Artusi del Mira, che non è riuscito a contrastare il winner. Quello che ci è riuscito nel modo migliore, portando Causin al terzo set, è stato il lidense Andrea Rizzo, classificato al terzo posto. L’altro bronzo è andato ad Alessandro Barbon del Tc Barchessa. In evidenza Davide Massaro del Camponogara con tre vittorie.

Nel femminile vince l’ultima gara Alice Ferlin veronese del Cerea contro un’esausta Alice Vazzorelli. L’under 18 del Tc Mestre per arrivare in finale ha dovuto disputare ben 5 gare, arrivando all’ultimo appuntamento piuttosto provata. Terzi posti per Giorgia Mandruzzato del Portogruaro e per la trevigiana under 12 Emma Andreetta del Volpago.

