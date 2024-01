Tennis, i giovani della Venice Academy del Green Garden sul podio del Candy Bowl

Una competizione con numeri da record quella andata in scena nel Rodeo Candy Bowl dell’Arca di Spinea, che con con 4 draws ha messo in campo in soli due giorni 93 giovani.

La kermesse riguardava gli under 14 e 16 maschili e femminili. Nell’under 16 maschile finale tutta veneziana del Green Garden che ha premiato i tennisti di via Asseggiano. Primo posto per Edoardo Novello e secondo posto per Andrea Perini. Terzi Lorenzo Polesel del Motta di Livenza e Pietro Martin del Bassano. Nell’under 14 Pietro Dolcetta-Capuzzo con tessera del Bolzano, secondo posto per il trentino Pietro Cogliandolo.

Nel femminile c’è da registrare il secondo posto della dolese Sofia Santon, che si è arresa soltanto nel long tie-break alla padovana Mistre Schiavon. Terzi posti per le altre patavine Costanza Cassina e Isabella Beato. Nell’under 16 vince Costanza Cassina su Mistre Schiavon.

Il Ds del Green Garden Davide Zuin commenta positivamente il successo dei giocatori della Venice Academy, aggiungendo che l’under 10 Aisha Maria Imolese è stata convocata al raduno nazionale dal 16 al 18 febbraio a Milano. Quindi con il prossimo weekend avremo parecchi giovani in via Asseggiano grazie ai 6 campi messi a disposizione. Ad oggi sono già oltre 90 gli iscritti, e nel primo weekend di febbraio è pronto un Open fino ai 2.6 maschile e femminile.

