EuroCup Women, la Reyer Venezia espugna Madrid e centra la dodicesima vittoria consecutiva

Continua la marcia, da imbattuta, dell'Umana Reyer Venezia femminile che s'impone sul parquet dell'Estudiantes Movistar Madrid per 69-86.

Con questa vittoria, la dodicesima consecutiva in stagione tra Serie A1 ed EuroCup, la Reyer continua a dominare il proprio Girone, in attesa degli ultimi due test con il Lointek Gernika ed il Rutronik Stars Keltern .

Le orogranata, in vantaggio per gran parte della gara, vincono grazie alla prova di sostanza di Yasuma, top scorer con 22 punti ed 87,5% al tiro, di Shepard 21 punti ed alle ottime percentuali dal campo, 51%.

Buon impatto dalla panchina per Matilde Villa che mette a referto 13 punti, in doppia cifra anche Delaere che ne piazza 10.

La partita - il match che si apre con un parziale di 6-0 per la squadra spagnola che difende con grande intensità. A sbloccare la Reyer è Delaere con una bomba da tre. Botta e risposta tra le due formazioni, 8-8 a 6’34”. Primo vantaggio veneziano con un break di 5-0 firmato Shepard. Reyer che prova a scappare, 8-19 a 3’08”.

Espin de Sancho con un gioco da tre punti e i due liberi per l’antisportivo di Cubaj cerca di riportare sotto Madrid. Umana Reyer che fatica a segnare, Estudiantes ne approfitta e chiude il quarto 15-22.

Una tripla di Fassina apre il secondo quarto. Le orogranata ritrovano il ritmo in attacco, +12 a 8′. La squadra spagnola non molla ma la Reyer è brava a ricacciarla indietro. Al giro di boa il punteggio è 22-31 a favore della Reyer. Estudiantes non ci sta e si porta sul -5 a 1’39”. Primo tempo che finisce 30-39.

Al ritorno dall’intervallo lungo la Reyer parte subito forte con 6-0 di parziale, costringendo Estudiantes ad alcune palle perse. Continuano a spingere le orogranata che toccano il +17 a 6’55”. Umana che ha l’inerzia della gara in mano aumenta il proprio vantaggio, +21 a 4’49”. Ritmo della partita che si abbassa con la Reyer in controllo, Villa allo scadere firma il 44-66 a fine periodo.

L’ultima frazione di gioco la sblocca Meldere su assist di Cubaj. Parziale di 11-6 a favore delle spagnole che tentano il tutto per tutto per cercare di riprendere la partita. A metà quarto il punteggio recita 59-76 Umana. Estudiantes che prova a mettere pressione, ma le orogranata non si fanno intimorire e conducono fino alla fine del match.

Il prossimo impegno dell’Umana Reyer sarà sabato 19 novembre nel big match della Serie A1 contro la Virtus a Bologna alle ore 18:30.

Il tabellino di Movistar Estudiantes-Umana Reyer Venezia 69-86. Parziali: 15-22; 30-39; 44-66

Movistar Estudiantes Madrid: Pulliam, Erauncetamurguil 6, Saravia , Fingall 22, Mendez 12, Espin De Sancho 13, Conde ne, Mollenhauer, Massey Becky 10, Massey Billie 4, De Santiago 5, Armas 2 Coach: Gallego Moran

tiri da 2 21/40, tiri da 3 6/17, t.l. 9/12, rimb. dif. 20, rimb. off. 27, p.p. 19, p.r. 12, assist 17

Umana Reyer Venezia: Villa 13, Delaere 10, Meldere 6, Cubaj 2, Madera 3, Yasuma 22, Fassina 3, Shepard 21, Kuier 6, Franchini Coach: Mazzon

tiri da 2 23/42, tiri da 3 6/14, t.l. 22/24, rimb. dif. 24, rimb. off 31, p.p. 15, p.r. 9, assist 19

IL VIDEO COMPLETO DELLA PARTITA (fonte FIBA)