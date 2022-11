EuroCup Basket femminile, la Reyer Venezia al Taliercio contro le tedesche del Rutronik Stars Keltern

Dopo la bella, e vittoriosa, trasferta di Lucca nel Campionato di Serie A1, l’Umana Reyer Venezia torna al Taliercio per la terza giornata della Regular Season del Girone H di Eurocup Women.

Giovedì 10 novembre, palla a due alle 19.30, le orogranata guidate da Coach Mazzon affronteranno le tedesche del Rutronik Stars Keltern.

Le teutoniche sono un cliente scomodo in quanto, a dispetto dello zero nella casella delle vittorie, hanno sfiorato il colpaccio contro il Lointek Gernika ed hanno offerto una prestazione molto competitiva sul campo delle spagnole del Movistar Estudiantes Madrid.

Keltern, attualmente al quarto posto nella Bundesliga tedesca, sarà trainata da Oshlynn Brown, capace di girare a 16 punti e 12.5 rimbalzi di media nelle prime due gare in Europa, attenzione anche all’esterna Adrienne Webb, (11.2 punti di media in campionato con San Martino di Lupari nella stagione 2018-19).



Ad anticipare i temi del match arrivano le parole di Antonia Delaere: “Abbiamo avuto una settima difficile, ma piano piano la squadra si sta riprendendo e speriamo di avere al più presto tutte le mie compagne a disposizione".

E ancora: "Keltern non ha ancora vinto una partita in Eurocup Women, ma noi dovremo essere attente e concentrate. É una squadra a cui piace correre e dovremo essere brave a cercare di limitarle in questo provando ad avere fin da subito l’inerzia della partita in mano".

"Penso - conclude l'ala della Reyer - che quest’ultimo sia uno dei punti chiave per cercare di portare a casa la vittoria. Dopo due trasferte consecutive non vediamo l’ora di tornare a giocare davanti ai nostri tifosi"

Una gara, dunque, da non prendere alla leggera considerando anche la posta in palio, ovvero il mantenimento della vetta del girone

Al momento la situazione nel Girone H vede in testa l'Umana Reyer Venezia con lo score di 2-0 (+33), seconda la Movistar Estudiantes Madrid 1-1 (-2), terzo il Lointek Gernika Bizkaia 1-1 (-13), fanalino di coda il Rutronik Stars Keltern 0-2 (-1)

La partita sarà visibile sul canale ufficiale FIBA e su www.reyer.it.

Per chi, invece non vuole perdere lo spettacolo del Taliercio il biglietto di ingresso, disponibile al link reyer.vivaticket.it, è in vendita al costo di 10 euro, ingresso gratuito per under gli 24. Palla a due ore 19:30. Apertura cancelli ore 18:30.