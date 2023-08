Reyer Venezia, tre amichevoli di lusso al Taliercio per aprire la stagione

Il Taliercio subito ricco di passione per la Reyer Venezia. Le prime squadre, maschile e femminile, stanno per iniziare l'avventura 2023-2024 e la società ha organizzato tre eventi aperti al pubblico con ingresso gratuito per creare da subito entusiasmo ed unione.

Le amichevoli contro la Umana San Giobbe Chiusi, la cantera orogranata militante in A2, e la Dinamo Zagabria, società fresca di ingresso nel Progetto Reyer, rappresentano l'occasione per vedere subito dal vivo la nuova Umana Reyer maschile e conoscere i 7 giocatori nuovi del roster LBA 2023-2024.

Inoltre c'è grande hype per la prima squadra femminile, che vuole continuare a crescere verso importanti traguardi: le ragazze son cariche per affrontare Brixia nel primo impegno di preseason

I tre match del Taliercio, tutti rigorosamente ad ingresso gratuito